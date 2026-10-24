Terremoto in Sicilia sentito anche a Palermo, prosegue lo sciame sismico: stop a scuole e Università

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La terra non smette di tremare in Sicilia. Anche se con minore intensità rispetto al terremoto di magnitudo 5,5 che ha fatto evacuare scuole e uffici pubblici, è ancora in corso lo sciame sismico nel mar Tirreno meridionale, davanti alla costa tra Palermo e Messina. Un quadro in evoluzione che ha spinto il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, a ordinare in via precauzionale la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, raccomandando alla cittadinanza di limitare gli spostamenti.

Il terremoto

L’allerta è scattata nella mattinata di venerdì 23 ottobre, dopo che una scossa di magnitudo di 5,5 con epicentro al largo delle Eolie è stata sentita da tutti gli abitanti della costa occidentale della Sicilia, da Messina a Palermo fino a Trapani, e in particolare nelle isole di Alicudi e Filicudi.

Il sisma registrato alle 12.19 ha scatenato la paura nella popolazione, con centinaia di persone scese per strada e l’evacuazione di scuole e uffici pubblici, mettendo in moto la macchina della Protezione Civile.

Nonostante l’intensità dell’evento, anticipato da un’altra scossa avvertita distintamente di magnitudo 4.8 delle 11.51 e replicato con magnitudo 5 alle 15.55, il terremoto non ha provocato danni a persone o edifici.

Lo sciame sismico

Le tre scosse si sono verificate all’interno di uno sciame sismico che va avanti da giorni nel solco dei movimenti tellurici del mar Tirreno Meridionale.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ne ha registrati 69 di magnitudo superiore a 2 da martedì 20 fino alle 19 del 23 ottobre, ma l’attività sembra essersi intensificata nelle ultime ore.

I sismografi dell’Ingv hanno rilevato un centinaio di scosse lungo tutta la giornata di venerdì, che si sono protratte anche durante la notte, con altre 30 di profondità tra i 10 e poco oltre i 20 chilometri a partire dalla mezzanotte, fino a una magnitudo massima di 3,4 raggiunta alle 05.13.

L’ordinanza del sindaco di Palermo

Gli sviluppi del terremoto sono in continuo monitoraggio da parte delle autorità e sono in corso i controlli alle strutture da parte della Protezione civile.

Alla luce del fenomeno, per la giornata di sabato 24 ottobre il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha emesso un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche, con la chiusura delle università e delle scuole di ogni ordine e grado, raccomandando ai cittadini di non uscire in mare e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti.

“Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con tutte le strutture competenti. Al momento non ci vengono segnalati danni a persone o cose, ma riteniamo doveroso adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini” ha spiegato il primo cittadino, che nel provvedimento ha inoltre esortato a evitare spostamenti in auto che non siano “di effettiva e improrogabile necessità, al fine di non intralciare la circolazione dei mezzi di soccorso”.