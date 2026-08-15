Terremoto in Spagna vicino Granada di magnitudo 5, frane e crolli in diverse zone dell'Andalusia
Una scossa di terremoto di magnitudo 5 in Spagna, con epicentro Alhendín, vicino Granada, ha causato diversi crolli e frane in Andalusia
Un terremoto di magnitudo 5 ha colpito la Spagna, in particolare l’Andalusia. L’epicentro è stato individuato nel comune di Alhendín, alle porte di Granada, a una profondità di due chilometri. Il sisma ha provocato diversi danni nella città metropolitana, a seguito di frane e crolli, ed è stato avvertito anche in altre province della regione.
Il terremoto in Spagna
La scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geografia (IGN) spagnolo all’1.04 della notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto.
L’evento sismico è stato avvertito distintamente dalla popolazione anche nel resto dell’Andalusia, come testimoniato dalle circa 80 chiamate d’emergenza provenienti da tutte le province, tranne da Huelva e Cadice.
Le segnalazioni a Granada
Come riportato da El Pais, il terremoto non ha provocato vittima ma ha causato diversi danni agli edifici in particolar modo a Granda, a seguito di frane e crolli di tetti e di facciate delle abitazioni.
Secondo quanto iportato dall’agenzia di stampa EFE, la protezione civile ha evacuato per precauzione un edificio a Las Gabias, mentre il governo regionale andaluso ha raccomandato alla popolazione di mantenere la calma e tenersi lontani da facciate, cornicioni, balconi e muri per evitare il rischio di caduta detriti.
Le scosse in Andalusia
Il terremoto di magnitudo 5 è stato seguito nelle successive ore da altri quattro eventi sismici di entità minore, con magnitudo compresa tra 2,2 e 3,7.
Le scosse di assestamento sono state registrate nei comuni della città metropolitana di Granada di Gójar, Ogíjares, Otura e La Zubia.