Terremoto in Spagna vicino Granada di magnitudo 5, frane e crolli in diverse zone dell'Andalusia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un terremoto di magnitudo 5 ha colpito la Spagna, in particolare l’Andalusia. L’epicentro è stato individuato nel comune di Alhendín, alle porte di Granada, a una profondità di due chilometri. Il sisma ha provocato diversi danni nella città metropolitana, a seguito di frane e crolli, ed è stato avvertito anche in altre province della regione.

Il terremoto in Spagna

La scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geografia (IGN) spagnolo all’1.04 della notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto.

L’evento sismico è stato avvertito distintamente dalla popolazione anche nel resto dell’Andalusia, come testimoniato dalle circa 80 chiamate d’emergenza provenienti da tutte le province, tranne da Huelva e Cadice.

Le segnalazioni a Granada

Come riportato da El Pais, il terremoto non ha provocato vittima ma ha causato diversi danni agli edifici in particolar modo a Granda, a seguito di frane e crolli di tetti e di facciate delle abitazioni.

Secondo quanto iportato dall’agenzia di stampa EFE, la protezione civile ha evacuato per precauzione un edificio a Las Gabias, mentre il governo regionale andaluso ha raccomandato alla popolazione di mantenere la calma e tenersi lontani da facciate, cornicioni, balconi e muri per evitare il rischio di caduta detriti.

Le scosse in Andalusia

Il terremoto di magnitudo 5 è stato seguito nelle successive ore da altri quattro eventi sismici di entità minore, con magnitudo compresa tra 2,2 e 3,7.

Le scosse di assestamento sono state registrate nei comuni della città metropolitana di Granada di Gójar, Ogíjares, Otura e La Zubia.