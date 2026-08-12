Terremoto in Toscana a Marina di Pisa di magnitudo 3,7, sisma avvertito anche a Livorno: la situazione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un’altra forte scossa di terremoto, di magnitudo 3,7, è stata registrata in Toscana e, più precisamente, a Marina di Pisa. Il sisma è stato avvertito nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Pisa. L’epicentro è in mare, a poche centinaia di metri dal litorale di Pisa e, quindi, a poca distanza dall’area del terremoto di magnitudo 4,3 avvenuto pochi giorni fa.

I dati ufficiali sulla scossa di terremoto a Marina di Pisa

La scossa di terremoto è stata registrata alle ore 10,57 del mattino di mercoledì 12 agosto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato l’epicentro in mare, nei pressi di Marina di Pisa, a una profondità di 9 chilometri.

Alle ore 10,18, nella stessa area, era stata registrata una prima scossa di magnitudo 1,5. Altre quattro scosse, di magnitudo 2,2, 1,4, 2 e 2,8, si sono verificate alle ore 10,59, alle 11,01, alle 11,44 e alle 12.

La situazione in Toscana dopo la scossa di terremoto

La scossa di terremoto di magnitudo 3,7 delle ore 10,57 è stata avvertita in gran parte della costa toscana settentrionale.

Tante segnalazioni sono arrivate dalle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Pisa.

Come riportato da La Nazione, alcuni edifici pubblici sono stati evacuati in via precauzionale. Tra questi c’è il Comune di Livorno. Molte persone si sono riversate in strada dopo il terremoto.

Il messaggio del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha pubblicato una nota sui suoi canali social dopo il terremoto registrato a Marina di Pisa, confermando che la scossa è stata avvertita nelle province di Pisa, Lucca e Livorno.

Nel comunicato si legge: “In corso verifiche con il sistema regionale di Protezione Civile“.

La precedente scossa di magnitudo 4,3 a Pisa

Il nuovo terremoto è avvenuto nella stessa area in cui lo scorso 4 agosto si è registrata una scossa di magnitudo 4,3, con epicentro a San Piero a Grado, frazione di Pisa nel parco di San Rossore, sette km a ovest della città.

In quell’occasione il sisma era stato avvertito in gran parte della Toscana settentrionale. Un immobile nel Pisano che ospitava tre nuclei familiari per complessive cinque persone era risultato danneggiato. Le persone che vivevano lì erano state costrette a trovare ospitalità da parenti e amici perché le loro abitazioni erano state dichiarate temporaneamente inagibili.