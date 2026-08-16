Terremoto in Toscana con epicentro a Fosdinovo, scossa di magnitudo 3,7: "Sentito un boato"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In Toscana una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nella provincia di Massa-Carrara: l’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv ad una profondità di 10 km, con coordinate geografiche 44.1457 N, 10.0427 E, a 2 km a Nord-Est dal comune di Fosdinovo. Centinaia i cittadini che si sono riversati sui social per testimoniare di avere sentito la scossa.

Terremoto in Toscana, epicentro a Fosdinovo

La scossa di terremoto con epicentro Fosdinovo si è manifestata nella mattina di domenica 16 agosto 2026 alle ore 5:49.

Solo pochi minuti dopo, alle 5:57, l’Ingv ha rilevato una seconda scossa di minore intensità: magnitudo 1.6 sempre con epicentro Fosdinovo e profondità di 10 km.

La scossa di terremoto in Toscana è stata chiaramente avvertita anche nei comuni della Lunigiana, della costa apuana e del vicino Spezzino. Fra i Comuni più vicini, che hanno sperimentato la scossa con maggiore intensità: Castelnuovo Magra (SP), Luni (SP), Carrara (MS) e Santo Stefano di Magra (SP).

Nessun danno a cose o persone

Al momento non risultano notizie relative a danni a cose o a persone. Nei vari Comuni interessati dalla scossa sono in corso le verifiche del caso.

Il terremoto sentito dai cittadini

Molti i commenti sui social: “Ameglia paese, sentita molto bene”; “Brugnato sì”; “Certo, Follo piani alti”; “Sì, sentita a Carrara“; “Sì, mi si è mosso il letto e per qualche minuto la mia gattina ha miagolato tante volte”; “Mazzetta sentita forte”.

E ancora: “Alla Pieve sentito tremare il letto”; “Valdellora sentita e anche bene”; “Sì, bella forte a Santo Stefano di Magra“; “Sì a Sarzana“; “Io ho sentito il boato ma non ha tremato niente, ero sveglia a letto”; “Sentito a Gramolazzo“; “Sentito pure qui a Portovenere“; eccetera.

Terremoti in Toscana nei giorni precedenti

Nei giorni precedenti uno sciame sismico aveva interessato la costa toscana settentrionale, relativamente alle province di Massa-Carrara, Lucca e Pisa.

Questo l’elenco delle scosse sismiche, tutte verificatesi giorno 12 agosto, con relativa magnitudo:

ore 13:32 – magnitudo 1.1 – profondità 6 km;

ore 13:29 – magnitudo 1.8 – profondità 13 km;

ore 13:25 – magnitudo 1.5 – profondità 11 km;

ore 12:00 – magnitudo 2.8 – profondità 10 km;

ore 11:44 – magnitudo 2.0 – profondità 9 km;

ore 11:01 – magnitudo 1.4 – profondità 7 km;

ore 10:59 – magnitudo 2.2 – profondità 20 km;

ore 10:57 – magnitudo 3.7 – profondità 9 km;

ore 10:18 – magnitudo 1.5 – profondità 17 km.