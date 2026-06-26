Terremoto in Venezuela, chi è Giuseppe Colaianni il siciliano che ha salvato la moglie ed è poi rimasto ucciso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giuseppe Colaianni, 55 anni, da Calascibetta (Enna), è la prima vittima italo-venezuelana del terremoto in Venezuela del 24 giugno. L’uomo è riuscito a salvare la moglie trascinandola in salvo prima di essere travolto dalle macerie. Lascia due figli: Antonella, 22 anni, in Francia, ed Egidio, 27 anni, a Firenze.

Chi era Giuseppe Colaianni

C’è anche un siciliano tra le vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Si chiamava Giuseppe Colaianni, aveva 55 anni ed era originario di Calascibetta, piccolo comune in provincia di Enna.

Da anni viveva in Venezuela, vicino a Caracas, dove aveva costruito la sua famiglia e la sua vita. È la prima vittima confermata del sisma con doppia cittadinanza italo-venezuelana.

ANSA/Per gentile concessione della famiglia Colaianni

Venezuela, la prima vittima italiana

Giuseppe era un uomo legato alle sue radici pur avendo scelto il Venezuela come casa. Sposato con una donna locale, aveva due figli: Antonella, 22 anni, che studia lingue in Francia, ed Egidio, 27 anni, ingegnere chimico che vive e lavora a Firenze.

Lavorava in una ditta di logistica internazionale e aveva un animo curioso e appassionato. “Amava il rock e dato che aveva comprato la sua prima chitarra a Bologna, era diventato tifoso della squadra di calcio” ha raccontato ad Ansa Giovanna Colaianni, la cugina che vive a Calascibetta. “Quando veniva a trovarci mi raccomandava sempre di fargli trovare il tiramisù, dolce che adorava”.

Con la moglie, Colaianni aveva trascorso due anni in Francia per stare accanto alla figlia Antonella durante gli studi. La coppia era rientrata in Venezuela appena 20 giorni prima del terremoto.

L’ultima sera, quella del 24 giugno, Giuseppe e sua moglie avevano videochiamato proprio Antonella, che festeggiava il compleanno. “Ad un certo punto” racconta la cugina Giovanna “Antonella mi ha raccontato che la telefonata si è bruscamente interrotta. È stata l’ultima volta che questa ragazza ha visto il padre”.

La moglie salvata dal terremoto

Appena ha sentito la prima scossa, Giuseppe non ha pensato a se stesso. Ha messo in salvo la moglie, portandola fuori dall’edificio. Poi, nel tentativo di tornare, o mentre ancora si trovava nella zona del crollo, è stato travolto dalle macerie.

La sua storia è diventata in poche ore simbolo della comunità italiana in Venezuela: circa 150mila sono le persone con cittadinanza italiana censite come residenti nel paese sudamericano, e 65mila quelle che vivono nell’area colpita dal sisma.

Il sisma più grave da 126 anni

Il terremoto ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Lo stato costiero di La Guaira è il più colpito: a scavare tra le macerie sono i civili, con le squadre di soccorso poche e spesso sprovviste di mezzi pesanti.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che tre connazionali sono deceduti, cinque sono rimasti feriti e 35 risultano dispersi. È partita intanto la missione italiana con personale sanitario, vigili del fuoco e 97 esperti della Protezione Civile. L’Unicef stima che 3,9 milioni di bambini vivano nelle aree colpite dal sisma.