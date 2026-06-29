Terremoto in Venezuela drammatico per il calciatore Lucas Trejo, morti la moglie e i due figli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela nei giorni scorsi ha sconvolto la vita del calciatore Lucas Trejo. La moglie e i due figli sono stati trovati morti. Non è, purtroppo, un caso isolato all’interno della squadra del Maritimo La Guaira: nei giorni scorsi aveva commosso il mondo intero la vicenda di Hector Bello, la cui moglie era stata ritrovata morta tra le macerie di casa mentre teneva tra le braccia la figlia di un anno, miracolosamente viva.

Il terremoto in Venezuela e la tragedia di Lucas Trejo

Lucas Trejo, 38enne calciatore del Club Sport Marítimo La Guaira, era in ritiro con la sua squadra a Caracas quando si sono verificati i due terremoti che hanno devastato il Venezuela. Si è precipitato nella sua casa a La Guaira, a 29 chilometri a nord dalla capitale.

Il cognato di Trejo, Ricardo Ardiles, ha dichiarato venerdì scorso alla Cnn: “Quello che ha trovato era una scena orribile. Non era rimasto assolutamente nulla di ciò che l’edificio era prima del terremoto”. Ardiles ha descritto Trejo come “emotivamente sconvolto“.

ANSA

Per giorni Lucas Trejo ha cercato a lungo tra le macerie la moglie Yanina e dei figli Aarón e Ainhoa. Domenica, però, una nota del Club Sport Maritimo La Guaira ha confermato il decesso dei tre.

La nota del Club Sport Maritimo La Guaira

Nella nota diffusa sui social media domenica, il Club Sport Maritimo La Guaira ha espresso il suo “profondo cordoglio per l’irreparabile perdita” della famiglia di Trejo.

La società ha condiviso una foto dei quattro insieme: Trejo con una mano appoggiata sulla spalla della figlia e l’altra attorno alla moglie.

“Lucas, non sei solo. La tua famiglia di Maritimo La Guaira è con te”, ha scritto il club.

Il precedente del calciatore Hector Bello

Per il club Maritmo La Guaira si tratta della seconda tragedia legata al terremoto in Venezuela.

Alcuni giorni fa, infatti, aveva fatto il giro del mondo la storia del calciatore Hector Bello e, più nello specifico, di sua moglie, ritrovata morta tra le macerie di casa mentre teneva in braccio la figlia di un anno, miracolosamente viva.