Terremoto in Venezuela, fra gli italo-venezuelani 3 morti oltre a 5 feriti e 35 dispersi: Tajani dà i dati

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si fa sempre più tragico il bilancio del terremoto che, nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Sono 235 le vittime accertate, più di 4.300 i feriti e circa 42.000 i dispersi. Si contrano 3 italiani tra i morti, 5 tra i feriti e 35 tra i dispersi, ma i numeri potrebbero crescere.

Gli italiani vittime del terremoto in Venezuela

Sono circa 150.000 le persone con cittadinanza italiana censite come italiani residenti in Venezuela, e “non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie”.

Lo ha detto Antonio Tajani durante un incontro stampa da Dubrovnik, in Croazia, dove si trova attualmente in missione.

ANSA

Il ministro degli Esteri ha rilasciato i numeri più recenti del bilancio di vittime italo-venezuale a seguito del devastante sisma del 24 giugno.

Sono 3 i morti con cittadinanza italiana nella tragedia del Sud America, 5 i feriti e almeno 35 i dispersi.

Morto Giuseppe Colaianni, ha salvato la moglie

La prima vittima italiana accertata è Giuseppe Colaianni, 55enne originario di Calascibetta, nella provincia siciliana di Enna.

Colaianni lavorava in una ditta di logistica internazionale ed era sposato con una donna venezuelana con cui abitava nei dintorni di Caracas.

Aveva due figli: Antonella, studentessa di 22 anni, e Egidio, ingegnere chimico a Firenze, 27 anni.

La coppia era tornata meno di un mese prima da un soggiorno di due anni in Francia, dove i genitori si erano trasferiti per stare vicini alla figlia.

Dopo la prima scossa, Giuseppe è riuscito a portare in salvo la moglie, ma è stato poi travolto dalle macerie.

Dispersa la siciliana Francesca Mannina

Tra le decine di migliaia di dispersi c’è anche Francesca Mannina, nata in Venezuale da genitori palermitani, originari del comune di Balestrate.

Mannina vive assieme al marito a La Guaira, una cittadina sulla costa a pochi chilometri da Caracas. Al momento del terremoto si trovava in casa.

Il condominio dove si trovava il suo appartamento è crollato, in quel momento il coniuge era al lavoro, e non si hanno sue notizie dal pomeriggio del 24 giugno.

Il comune di Balestrate ha organizzato una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di medicinali, acqua, cibo, prodotti igienici e beni di prima necessità.

“Balestrate si stringe con affetto attorno alla famiglia, condividendo questo momento di grande sofferenza” ha dichiarato il sindaco Vito Rizzo.