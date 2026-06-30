Terremoto in Venezuela, i morti accertati sono quasi 2.000: bimbo di 3 anni estratto vivo dopo 6 giorni

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Sale a quasi 2000 vittime il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. A sei giorni dal doppio sisma, i soccorritori hanno estratto vivo dalle macerie il piccolo Klieber Moran, di tre anni, trovato in un edificio crollato a La Guaira. Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi con il supporto di squadre internazionali.

Venezuela, il bilancio del terremoto

Secondo gli ultimi dati ufficiali comunicati dal presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, le vittime accertate del devastante terremoto in Venezuela sono salite a 1.943, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree maggiormente colpite dalle due scosse.

In questo scenario di distruzione, una notizia ha riacceso la speranza tra i soccorritori e la popolazione. Un bambino di tre anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per sei giorni all’interno di un edificio crollato.

ANSA/ Instagram Delcy Rodriguez

Il piccolo Klieber Moran ritrovato vivo

Il bambino, identificato dalle autorità come Klieber Moran, è stato salvato nelle prime ore della giornata nello stato di La Guaira, una delle zone che hanno subito i danni più gravi a causa delle due potenti scosse di terremoto che hanno colpito il Paese a distanza di meno di un minuto l’una dall’altra.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Comunicazione venezuelano attraverso i propri canali ufficiali, il piccolo si trovava sotto le macerie del complesso residenziale Los Corales Garden 1. Le immagini diffuse dalle televisioni locali mostrano i soccorritori mentre portano in salvo il bambino, che è stato immediatamente affidato al personale sanitario per ricevere le prime cure mediche.

Le operazioni di recupero sono state condotte dalla missione di soccorso proveniente dalla Giordania, impegnata insieme alle squadre venezuelane e ad altri team internazionali nelle ricerche dei superstiti.

Nonostante siano trascorsi diversi giorni dal terremoto, i soccorritori continuano a lavorare senza interruzione nella speranza di trovare altre persone ancora vive sotto gli edifici crollati. Gli esperti ricordano che, sebbene le probabilità di sopravvivenza diminuiscano sensibilmente dopo le prime 72 ore, casi eccezionali come quello di Klieber Moran dimostrano che le ricerche non devono essere interrotte prematuramente.

Gli altri “miracoli”

Il salvataggio del bimbo di 3 anni si aggiunge ad altri episodi che hanno attirato l’attenzione internazionale nei giorni successivi al sisma. Nei giorni precedenti erano stati estratti vivi anche un padre con il figlio dopo quattro giorni sotto le macerie e altre persone rimaste intrappolate negli edifici crollati, a testimonianza dell’imponente lavoro svolto dalle squadre di ricerca provenienti da diversi Paesi.

Tra gli episodi che hanno emozionato il mondo c’è anche quello di Juan David Trujillo, un neonato di appena 18 giorni, estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato a La Guaira dopo circa 32 ore. I soccorritori lo hanno recuperato illeso, passandolo di mano in mano tra i detriti fino a consegnarlo ai sanitari.

Circa un’ora e mezza dopo è stata salvata anche la madre, Dayana Patiño, rimasta intrappolata sotto le macerie. Secondo i medici, la donna potrebbe aver protetto il figlio con il proprio corpo durante il crollo dell’edificio, contribuendo alla sua sopravvivenza.