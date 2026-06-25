Terremoto in Venezuela, il racconto degli italiani: "Riviviamo l'Irpinia, visto palazzi crollare. Un disastro"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Due scosse violentissime a pochi secondi di distanza, il panico nelle strade, la fuga dagli edifici e il timore di nuove scosse. Gli italiani residenti in Venezuela raccontano i momenti drammatici vissuti durante il terremoto che ha colpito il Paese. Qualcuno parla di una Caracas “devastata”, altri descrivono i palazzi crollati e le persone sotto le macerie. E c’è anche chi ha rivissuto il trauma del terremoto dell’Irpinia del 1980.

Terremoto in Venezuela, il racconto degli italiani

Paura, incredulità e la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di mai visto prima.

Sono questi gli elementi che accomunano le testimonianze degli italiani residenti in Venezuela dopo il forte terremoto che ha colpito il Paese.

Le scosse, due e ravvicinate, sono state avvertite con particolare intensità a Caracas e Valencia. Chi si trovava nelle abitazioni o nei luoghi pubblici racconta di oscillazioni “terribili” e “fortissime”, tali da far sembrare gli edifici delle imbarcazioni in balia delle onde.

Il ricordo dell’Irpinia

Tra le testimonianze più toccanti raccolte dall’Ansa c’è quella di Giovanna, italiana originaria dell’Irpinia che vive in Venezuela da anni.

Per lei il sisma ha rappresentato un doloroso ritorno al passato: nel novembre del 1980 si trovava a Grottaminarda, in provincia di Avellino, aveva soltanto 28 anni e un figlio di poco più di un anno.

Mercoledì pomeriggio, mentre preparava la cena nella sua abitazione di Caracas, ha rivissuto sensazioni che pensava di essersi lasciata alle spalle. A raccontarlo è il figlio Fioravante De Simone, oggi giornalista sportivo. “Si è spaventata e si è messa sotto l’arco della porta, dove le pareti sono più solide”, spiega.

Fioravante stava guardando i Mondiali quando è arrivata la prima scossa, poco dopo aver ricevuto sul cellulare un messaggio di allerta che segnalava il sisma, indicando la magnitudo e la distanza dall’epicentro.

“Ho visto palazzi crollare”

Madre e figlio hanno raccolto rapidamente alcuni effetti personali e sono scesi dall’undicesimo piano insieme ai vicini. Per precauzione sono rimasti a piano terra per circa quattro ore, in attesa di capire l’evoluzione della situazione e l’eventuale rischio di nuove scosse.

Se nel loro quartiere non si sono registrati crolli evidenti, in altre aree della capitale venezuelana e nelle città vicine la situazione è apparsa molto più grave.

Antonella Pinto, avvocata italo-venezuelana residente a Valencia, parla di edifici collassati e di numerose persone coinvolte.

“Appena la terra ha iniziato a tremare molti palazzi sono crollati, edifici di molti piani e densamente abitati”, ha raccontato. Secondo la donna, il bilancio è aggravato dal fatto che molte persone si trovavano nelle proprie abitazioni perché la giornata era festiva.

“Mai vista una cosa così in vita mia”

I momenti di terrore sono stati documentati anche sui social. Tra coloro che hanno raccontato in tempo reale quanto stava accadendo c’è Alessandro Rosica: “È stato fortissimo, stavo cadendo. Non ho mai visto in vita mia una cosa così”, ha raccontato.

Le conseguenze del terremoto continuano intanto a essere monitorate dalle autorità locali.

Tra i residenti prevalgono la preoccupazione e l’incertezza, mentre molti italiani presenti nel Paese raccontano di notti insonni e programmi di viaggio rinviati. Nel frattempo, la Farnesina ha confermato la prima vittima italo-venezuelana.