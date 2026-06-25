Terremoto in Venezuela, tra le vittime c'è anche un italiano: la conferma dalla Farnesina

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Farnesina ha confermato che tra le numerose vittime del terremoto in Venezuela c’è anche un italiano: si tratta di un cittadino con doppia cittadinanza, italiana e venezuelana. Il bilancio dei due sismi di magnitudo 7.5 e 7.2 è gravissimo: almeno 188 le vittime, oltre 1500 feriti e 157 dispersi. Il presidente del Parlamento, Rodriguez, segnala duecento intrappolati tra le macerie, 250 stabili distrutti e danni a ospedali e infrastrutture.

Chi è la vittima italiana

Mentre si aggrava il bilancio di morti, feriti e dispersi in seguito alle due forti scosse di terremoto verificatesi in Venezuela, è arrivata la notizia della prima vittima italiana. Fonti della Farnesina hanno confermato infatti il decesso di un cittadino con doppia cittadinanza italiana e venezuelana.

La vittima, nata a Caracas nel 1970 e legata da vincoli familiari all’Italia, ha perso la vita nel crollo di uno stabile a La Guaira, località situata a circa 30 chilometri dalla capitale e tra i territori maggiormente devastati dal terremoto.

ANSA

Terremoto in Venezuela, il bilancio si aggrava

Il bilancio delle violente scosse di magnitudo 7.5 e 7.2 che mercoledì 24 giugno hanno colpito il Venezuela si fa sempre più drammatico, con il trascorrere del tempo.

Alle ore 21 italiane, il numero delle vittime accertate è salito a 188, dato diffuso da Jorge Rodríguez, alla guida dell’Assemblea Nazionale, il quale ha evidenziato anche la gravità dei danni strutturali. Si registrano infatti lesioni ed evacuazioni in otto strutture ospedaliere, venti complessi commerciali e oltre sessanta opere pubbliche.