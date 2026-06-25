Terremoto in Venezuela, tra le vittime c'è anche un italiano: la conferma dalla Farnesina
Terremoto in Venezuela: nel bilancio delle vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, come confermato dalla Farnesina
La Farnesina ha confermato che tra le numerose vittime del terremoto in Venezuela c’è anche un italiano: si tratta di un cittadino con doppia cittadinanza, italiana e venezuelana. Il bilancio dei due sismi di magnitudo 7.5 e 7.2 è gravissimo: almeno 188 le vittime, oltre 1500 feriti e 157 dispersi. Il presidente del Parlamento, Rodriguez, segnala duecento intrappolati tra le macerie, 250 stabili distrutti e danni a ospedali e infrastrutture.
- Chi è la vittima italiana
- Terremoto in Venezuela, il bilancio si aggrava
- Aiuti in arrivo dall'Italia
Chi è la vittima italiana
Mentre si aggrava il bilancio di morti, feriti e dispersi in seguito alle due forti scosse di terremoto verificatesi in Venezuela, è arrivata la notizia della prima vittima italiana. Fonti della Farnesina hanno confermato infatti il decesso di un cittadino con doppia cittadinanza italiana e venezuelana.
La vittima, nata a Caracas nel 1970 e legata da vincoli familiari all’Italia, ha perso la vita nel crollo di uno stabile a La Guaira, località situata a circa 30 chilometri dalla capitale e tra i territori maggiormente devastati dal terremoto.
Terremoto in Venezuela, il bilancio si aggrava
Il bilancio delle violente scosse di magnitudo 7.5 e 7.2 che mercoledì 24 giugno hanno colpito il Venezuela si fa sempre più drammatico, con il trascorrere del tempo.
Alle ore 21 italiane, il numero delle vittime accertate è salito a 188, dato diffuso da Jorge Rodríguez, alla guida dell’Assemblea Nazionale, il quale ha evidenziato anche la gravità dei danni strutturali. Si registrano infatti lesioni ed evacuazioni in otto strutture ospedaliere, venti complessi commerciali e oltre sessanta opere pubbliche.
Il fratello della presidente ad interim Delcy ha precisato che, oltre ai decessi, si contano oltre 1500 feriti, attualmente sotto cure mediche e più di 150 persone di cui non si hanno più notizie.
La situazione resta critica nelle aree colpite, dove circa duecento individui sono ancora bloccati sotto i resti di oltre 250 palazzi rasi al suolo, in un disastro che sta mettendo in ginocchio quasi tremila nuclei familiari.
Aiuti in arrivo dall’Italia
L’Italia ha attivato la macchina dei soccorsi per fornire assistenza alla popolazione e alla numerosa comunità italiana presente nel Paese. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che il Governo è già operativo insieme ai ministri Guido Crosetto e Nello Musumeci per organizzare l’invio dei primi aiuti.
“L’Italia è pronta a mandare subito personale dell’Unità di Crisi della Farnesina, del Ministero della Difesa, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Partiranno anche degli aerei dell’Aeronautica militare” ha scritto su X, aggiungendo che “il Governo farà tutto il possibile per aiutare il popolo venezuelano ed essere vicino alla grande comunità italiana che vive lì”.
Anche il ministro Musumeci ha confermato la disponibilità della Protezione Civile italiana a intervenire qualora le autorità venezuelane richiedano ufficialmente assistenza internazionale attraverso l’Unione europea.
Nel frattempo, la Regione Piemonte ha già contribuito alle operazioni di emergenza tramite il coordinamento della Cross e del Dipartimento della Protezione Civile. Un primo team formato da due medici e un infermiere è partito con la missione Usar dei Vigili del Fuoco, mentre un secondo contingente composto da cinque infermieri e un medico è pronto a raggiungere il Venezuela per sostenere le strutture sanitarie locali.