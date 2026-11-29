Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito l’area di Los Angeles, seguita da almeno quaranta repliche di assestamento. Durante il sisma un aereo della Delta Airlines è stato costretto a interrompere la manovra di atterraggio per consentire i controlli sulla pista, mentre in un terminal dello scalo sono crollati un pannello del soffitto e alcuni vetri.

Terremoto a Los Angeles, l’aereo costretto a interrompere l’atterraggio

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la California meridionale alle 9.30 ora locale di sabato 28 novembre 2026, le 18.30 in Italia, con epicentro in mare a circa cinque chilometri a ovest del molo di Hermosa Beach, nella contea di Los Angeles.

Al movimento tellurico principale hanno fatto seguito almeno quaranta scosse di assestamento, con magnitudo comprese tra 2,5 e 3,7 secondo i rilevamenti dell’Istituto geologico statunitense Usgs.

Proprio nel momento in cui la terra ha iniziato a tremare, un volo della compagnia Delta Airlines in fase di avvicinamento all’aeroporto internazionale di Los Angeles ha dovuto riattaccare e annullare l’atterraggio su ordine della torre di controllo, che ha imposto lo stop per verificare l’eventuale presenza di crepe sulla pista.

I vetri rotti in aeroporto

La manovra d’emergenza è stata ripresa in un video diffuso dal canale Airline Videos Live, mentre lo scalo è rimasto comunque operativo pur registrando alcuni danni lievi in un terminal, dove una delle repliche ha provocato il crollo di un pannello del soffitto e la rottura di diversi vetri.

In città la scossa ha fatto cadere oggetti dagli scaffali e attivato gli antifurti delle auto, ma i Vigili del Fuoco del Los Angeles Fire Department entrati in stato di allerta su oltre cento caserme non hanno segnalato feriti né danni strutturali gravi.

Ai microfoni di Fox News la sindaca Karen Bass ha definito corretta la sospensione degli atterraggi: “I terremoti qui sono un fenomeno abituale. Questo è stato più intenso e più vicino alla città ma non c’è motivo per cui le persone debbano interrompere le proprie attività quotidiane“.

Il rischio sismico in California

Come sottolineato dalla sismologa del Caltech Lucy Jones, si è trattato di una delle scosse più forti avvertite nell’area di Los Angeles negli ultimi anni, anche se l’Usgs stima al trenta per cento la probabilità di nuove repliche pari o superiori a magnitudo 4.0 e le autorità californiane invitano i residenti alla prudenza.

La California resta del resto una delle regioni più esposte al rischio sismico negli Stati Uniti per la convergenza di diverse placche tettoniche.

Pur registrando ogni anno migliaia di lievi movimenti spesso impercettibili per i suoi quaranta milioni di abitanti, lo Stato conserva la memoria di eventi catastrofici come il sisma di Northridge del 1994, che causò decine di morti e migliaia di feriti nella contea di Los Angeles, e il devastante terremoto di San Francisco del 1906 con oltre tremila vittime.