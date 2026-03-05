Terremoto nei Campi Flegrei a Napoli con scossa di magnitudo 2,4, "sentito un boato"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un terremoto di magnitudo 2,4 è stato registrato alle ore 5.04 di oggi, giovedì 5 marzo, nell’area dei Campi Flegrei, a Napoli. La scossa è stata superficiale, con una profondità di circa 3 km, ed è stata avvertita da vari residenti, i quali hanno parlato di un “boato” sui social. Al momento non risultano danni; l’evento è monitorato dall’INGV.

Un terremoto di magnitudo 2,4 è stato registrato all’alba di oggi – giovedì 5 marzo 2026 – nell’area dei Campi Flegrei, a Napoli.

L’evento sismico è stato rilevato alle 5.04 (ora italiana) ed è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, con una profondità stimata di circa 3 chilometri.

La scossa è stata segnalata soprattutto nella zona flegrea, a ovest di Napoli, tra i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

Paura tra i residenti: “Sentito un forte boato”

La scossa è stata avvertita da diversi residenti e, come spesso accade per eventi poco profondi, nei racconti ricorre la percezione di un rumore associato al sisma.

Nei commenti pubblicati online compaiono frasi come “A Bagnoli (è stata avvertita, ndr) leggermente”, “Avvertita a Monte di Procida” e “Intorno alle 5 forte boato Arco Felice”, oltre a messaggi che riferiscono di essersi svegliati di colpo.

Dai commenti emerge però anche una percezione non uniforme: c’è chi scrive di aver avvertito la scossa a “Pozzuoli centro” e chi, nella stessa zona, riferisce di non aver avvertito nulla.

La condizione dei Campi Flegrei

I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva, con più centri eruttivi e una lunga storia di deformazioni del suolo. La deformazione lenta, localmente chiamata bradisismo, ha avuto fasi di sollevamento marcate anche nel passato. Dal 2005 è in corso una nuova fase di sollevamento.

Nel bollettino sullo stato dell’area relativo a gennaio 2026 si riporta che sono stati registrati 285 terremoti, con magnitudo massima 3.1. La maggior parte degli eventi è risultata di magnitudo inferiore a 1.0 o non determinabile (91,58%), mentre una quota più ridotta è ricaduta tra 1.0 e 1.9 (5,61%), tra 2.0 e 2.9 (2,46%) e un solo evento ha raggiunto 3.1.

In totale sono stati localizzati 210 eventi (circa il 74% di quelli registrati), con localizzazioni prevalenti tra Pozzuoli, Agnano, l’area Solfatara-Pisciarelli, Bagnoli e nel Golfo di Pozzuoli e con profondità concentrate nei primi 3 km. Il livello di allerta attuale è GIALLO, definito dal Dipartimento della Protezione Civile sulla base del monitoraggio e delle valutazioni della Commissione Grandi Rischi.