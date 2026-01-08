Terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 2,6, scossa spaventa Pozzuoli vicino alla Solfatara

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovo terremoto nella zona dei Campi Flegrei, di magnitudo 2.6 ed epicentro nei pressi della Solfatara, avvertito nell’area di Pozzuoli in provincia di Napoli, seguito da lievi scosse successive. È in corso uno sciame sismico nella caldera, monitorato da Ingv e Protezione Civile. Negli ultimi mesi l’area ha registrato centinaia di terremoti superficiali collegati al bradisismo.

Nuovo terremoto a Pozzuoli

La terra è tornata a tremare nella giornata di giovedì 8 gennaio in zona Campi Flegrei. Alle ore 17:44, un terremoto di magnitudo 2.6 è stato distintamente avvertito dalla popolazione, soprattutto a Pozzuoli.

La scossa è stata localizzata a circa 3 km di profondità e con epicentro nella zona del vulcano Solfatara, vicino al porto e al lungomare puteolano, oltre che al quartiere periferico di Arco Felice.

Subito dopo l’evento principale, sono state registrate altre scosse minori nei minuti successivi. Il quadro sismico è stato reso noto dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e confermato dal Comune di Pozzuoli.

Sciame sismico ai Campi Flegrei

Secondo l’amministrazione comunale, l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che dalle ore 17:27 è in corso uno sciame sismico nell’area della caldera. La Protezione Civile sta seguendo l’evolversi della situazione, con aggiornamenti previsti fino alla conclusione del fenomeno.

L’attività sismica continua in un contesto di bradisismo e instabilità geologica della caldera dei Campi Flegrei, da anni oggetto di monitoraggio continuo.

L’area, che include Pozzuoli, Agnano, Solfatara e i quartieri costieri, è caratterizzata da movimenti superficiali del suolo e sequenze di terremoti di lieve entità, collegati alla risalita di fluidi e al sollevamento della caldera stessa.

Le scosse dell’ultimo periodo

Nell’ultimo periodo, l’Ingv ha rilevato numerose scosse nella zona dei Campi Flegrei, con un picco a novembre 2025. Nell’ultima parte dell’anno, infatti, sono stati registrati diversi fenomeni classificabili come “sciami sismici”:

tra il 25 e il 28 novembre, si sono verificati due sciami con magnitudo fino a 3.3 e 2.2, rispettivamente alle aree della Solfatara e di Agnano;

con magnitudo fino a 3.3 e 2.2, rispettivamente alle aree della Solfatara e di Agnano; nella settimana 15–21 dicembre, l’attività è proseguita con circa 76 scosse, magnitudo massima attorno a 2.0, in un quadro di sismicità bassa ma persistente.

Nei bollettini settimanali di novembre 2025, l’Ingv ha mostrato tra gli 88 e i 165 terremoti in sette giorni, con frequenti piccoli sciami legati alla risalita dei gas e alla deformazione del suolo, e velocità media di sollevamento del suolo di circa 25 mm/mese.