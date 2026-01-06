Terremoto nei Campi Flegrei, due scosse di 3.1 e 2.9 un minuto dall'altra spaventano gli abitanti nella notte

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stata una nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.1 ed è stato registrato nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. È stato, inoltre, seguito da altre scosse, con una di queste che è arrivata un minuto dopo la prima. Non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto nella notte ai Campi Flegrei, Napoli

Trema ancora la terra in Campania dov’è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 alle 3:23, ai Campi Flegrei.

A riportare l’accaduto è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Due scosse a distanza di un minuto

Notte di paura in provincia di Napoli, nella zona dei Campi Flegrei: una nuova scossa di terremoto ha colpito questi luoghi intorno alle 3:30 e ha svegliato diverse persone durante il sonno.

Secondo i rilevamenti dell’Ingv, localizzati dalla Sala Operativa di Napoli, il sisma ha avuto ipocentro a 2 chilometri di profondità ed epicentro a 5 km da Pozzuoli. La scossa è stata seguita un minuto dopo da una replica di magnitudo 2.9.

In entrambi i casi, non si segnalano danni a persone o cose. In seguito, sono arrivati altri due movimenti di assestamento. C’è stata una terza scossa, di magnitudo 1.6 alle 3.25, e una quarta alle 5.19 di 1.3 di magnitudo. Soprattutto le prime due sono state percepite nettamente nella provincia di Napoli ma sono arrivate a interessare anche quella di Caserta.

Lo sciame sismico

Si tratta, come spesso accade, di scosse appartenenti a uno sciame sismico. Solo poche ore prima, infatti, la zona era stata interessata da altri movimenti tellurici. Lunedì 5 gennaio, alle 13:54, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva registrato un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.9, sempre nei Campi Flegrei.

Avvenuto in pieno giorno, il sisma era stato avvertito chiaramente dalla popolazione e aveva spinto diverse persone a scendere in strada. Si era trattato, fin lì, dell’evento tellurico più rilevante di uno sciame sismico partito qualche ora prima, in mattinata. Com’è noto, la zona dei Campi Flegrei non è nuova a queste continue piccole scosse ed è costantemente monitorata.

Nella notte che ha portato all’Epifania non è stata solo la zona dei Campi Flegrei ad essere interessata da un sisma. Infatti, un paio di ore prima, un terremoto di magnitudo 2.5 era stato registrato nella zona della costa calabra sudoccidentale (nel raggio tra le città di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria). Qui, la terra aveva tremato alle 01:34 ad una profondità di 12 km.