Terremoto nei Campi Flegrei vicino a Pozzuoli, scosse sentite anche a Napoli: la più forte di magnitudo 2,5

Nuove scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli, nella mattinata di mercoledì 14 gennaio. Le scosse sono state avvertite anche nella città di Napoli. La più forte, avvenuta poco dopo le 9 del mattino, è stata di magnitudo 2.5. A causa del terremoto si è deciso di chiudere temporaneamente l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli per ragioni di sicurezza.
L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha segnalato una serie di scosse di terremoto ai Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, a partire dalle ore 9,03 del mattino di mercoledì 14 gennaio.
La scossa più forte (di magnitudo 2.5) è stata rilevata alle 9:03:14 a una profondità di 3 chilometri. Una manciata di secondi dopo, alle 9:03:40, è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 2.2. Alle ore 9:13:53 si è verificata una terza scossa di magnitudo 1.7.
Il Comune di Pozzuoli ha diffuso una nota sui social network sullo sciame sismico.
L’amministrazione comunale ha comunicato che, “assieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli, segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.
Per la segnalazione di eventuali danni e/o disagi causati dal terremoto è possibile contattare telefonicamente i seguenti numeri:
- Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
- Protezione Civile: 081/18894400.
In seguito alle scosse di terremoto avvenute nella mattinata di mercoledì 14 gennaio nella zona dei Campi Flegrei, per motivi di sicurezza si è deciso di chiudere temporaneamente l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.
Come riportato da Il Mattino, un gruppo di turisti francesi era pronto a esplorare uno dei simboli storici dei Campi Flegrei ma la chiusura temporanea non ha permesso loro di entrare nell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli per ammirarlo da vicino.
Ciò nonostante, di fronte ai cancelli chiusi, la guida ha iniziato a raccontare dall’esterno la storia del monumento, offrendo ai turisti francesi un’esperienza diversa ma allo stesso modo significativa.