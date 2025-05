Terremoto nel caso Luca Palamara, Amara indagato per calunnia: l'ex toga potrebbe tornare a fare il magistrato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Procura di Perugia ha avviato un’indagine per calunnia nei confronti di Piero Amara, l’ex avvocato le cui dichiarazioni furono centrali nel procedimento che portò alla radiazione di Luca Palamara dalla magistratura. Uno sviluppo che potrebbe aprire la strada per Palamara a una revisione della sanzione disciplinare e a un ritorno nell’ordine giudiziario.

Colpo di scena nel caso Luca Palamara

Il caso Palamara, esploso nel maggio 2019, ha rappresentato uno dei più gravi scandali nella storia recente della magistratura italiana.

Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) dal 2014 al 2018, fu accusato di corruzione per aver favorito nomine in cambio di vantaggi personali.

Fonte foto: ANSA L’ex avvocato Piero Amara: il principale accusatore di Luca Palamara è oggi indagato per calunnia

Le indagini, condotte dalla Procura di Perugia, portarono alla sua radiazione dalla magistratura il 9 ottobre 2020. Le intercettazioni e le chat emerse evidenziarono un sistema di spartizione delle nomine tra le correnti della magistratura, gettando discredito sull’intero CSM.

Le accuse di Amara

Piero Amara, ex avvocato esterno dell’ENI, è stato una figura centrale nel caso Palamara, avendo fornito dichiarazioni che hanno contribuito alle accuse contro l’ex magistrato.

I recenti sviluppi hanno però ribaltato la situazione, con Amara che è ora indagato per calunnia dalla Procura di Perugia, con l’accusa di aver fornito false dichiarazioni ai danni di Palamara e di altri magistrati.

Le sue affermazioni riguardavano l’esistenza di una presunta “Loggia Ungheria”, una rete occulta che avrebbe influenzato le nomine e le decisioni all’interno della magistratura in cambio di favori.

Il possibile ritorno alla magistratura

Con l’indagine per calunnia a carico di Amara, si apre la possibilità per Luca Palamara di rivedere la sua posizione, come annunciato dallo stesso ex magistrato radiato nel 2020 in una intervista rilasciata al Giornale.

“Adesso la priorità è eliminare ogni schizzo di fango che hanno tentato di gettarmi addosso attraverso una calunnia supportata dai giornalisti di riferimento – ha detto Palamara – Successivamente avvierò la revisione della sentenza disciplinare basandomi sulle prove nuove che sono emerse in questi anni”.

In aggiunta, recenti modifiche legislative hanno abrogato alcuni reati contestati a Palamara, aprendo ulteriori spiragli per un suo eventuale ritorno in magistratura. Il suo eventuale reintegro dipenderà però dalle decisioni dei tribunali competenti e dall’esito delle nuove indagini in corso.