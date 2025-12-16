Terremoto nel Mar Ionio vicino Zante in Grecia, scossa di magnitudo 5,8: paura nella notte
Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata nella notte nel Mar Ionio con epicentro vicino Zante in Grecia
Un forte terremoto di magnitudo 5.8 è avvenuto nella notte nel Mar Ionio, tra le coste di Italia e Grecia. L’epicentro della scossa è stato localizzato vicino all’isola greca di Zante. Il sisma, avvenuto a una profondità ridotta, è stato sentito in tutta l’area ionica della Grecia. Al momento non risultano segnalazioni di danni o feriti.
- Terremoto nel Mar Ionio in Grecia
- Scossa di magnitudo 5.8 a Zante
- Altra scossa nello Ionio di magnitudo 4.0
Terremoto nel Mar Ionio in Grecia
Il terremoto è avvenuto nella notte all’1.41 ora locale (0.41 in Italia) di oggi, martedì 16 dicembre, nel Mar Ionio tra Italia e Grecia.
Stando ai dati rilevati dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata al largo dell’isola di Zante.
Il sisma è avvenuto a una profondità di 18 chilometri.
Scossa di magnitudo 5.8 a Zante
Il terremoto è stato nettamente avvertito in tutte isole ioniche greche, da Zante a Cefalonia e Corfù e nella Grecia occidentale.
Per il momento non ci sono segnalazioni di danni rilevanti o persone rimaste ferite.
Altra scossa nello Ionio di magnitudo 4.0
La regione del Mar Ionio è nota per la sua elevata sismicità, dovuta ai movimenti delle placche tettoniche del Mediterraneo orientale.
Un’altra scossa nella stessa zona, ma più vicino all’Italia, è avvenuta nella giornata di ieri, 15 dicembre.
Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 10.11 al largo delle coste di Sicilia e Calabria.
L’epicentro è stato localizzato in mare davanti a Siracusa, l’ipocentro a 32 chilometri di profondità.