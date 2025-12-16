Terremoto nel Mar Ionio vicino Zante in Grecia, scossa di magnitudo 5,8: paura nella notte

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un forte terremoto di magnitudo 5.8 è avvenuto nella notte nel Mar Ionio, tra le coste di Italia e Grecia. L’epicentro della scossa è stato localizzato vicino all’isola greca di Zante. Il sisma, avvenuto a una profondità ridotta, è stato sentito in tutta l’area ionica della Grecia. Al momento non risultano segnalazioni di danni o feriti.

Terremoto nel Mar Ionio in Grecia

Il terremoto è avvenuto nella notte all’1.41 ora locale (0.41 in Italia) di oggi, martedì 16 dicembre, nel Mar Ionio tra Italia e Grecia.

Stando ai dati rilevati dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata al largo dell’isola di Zante.

Il sisma è avvenuto a una profondità di 18 chilometri.

Scossa di magnitudo 5.8 a Zante

Il terremoto è stato nettamente avvertito in tutte isole ioniche greche, da Zante a Cefalonia e Corfù e nella Grecia occidentale.

Per il momento non ci sono segnalazioni di danni rilevanti o persone rimaste ferite.

Altra scossa nello Ionio di magnitudo 4.0

La regione del Mar Ionio è nota per la sua elevata sismicità, dovuta ai movimenti delle placche tettoniche del Mediterraneo orientale.

Un’altra scossa nella stessa zona, ma più vicino all’Italia, è avvenuta nella giornata di ieri, 15 dicembre.

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 10.11 al largo delle coste di Sicilia e Calabria.

L’epicentro è stato localizzato in mare davanti a Siracusa, l’ipocentro a 32 chilometri di profondità.