Terremoto nelle Filippine con scossa di magnitudo 7.4, un morto vicino Davao City: evacuazioni in corso

Paura nella notte tra il 9 e il 10 ottobre nelle Filippine, dove un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la regione meridionale di Mindanao, a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella provincia di Davao Oriental. La scossa, registrata intorno alle 3:43 italiane (le 9:43 locali), ha scatenato il panico tra la popolazione e spinto le autorità a diramare un’immediata allerta tsunami, poi rientrata dopo alcune ore. C’è almeno una vittima.

Il Centro di Allerta Tsunami del Pacifico (PTWC) aveva inizialmente previsto onde alte fino a tre metri, raccomandando ai residenti delle aree costiere di evacuare verso zone più elevate.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha confermato di aver disposto le operazioni di evacuazione e ha assicurato che “le squadre di soccorso sono pronte a intervenire non appena sarà sicuro farlo”.

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la regione meridionale di Mindanao nelle Filippine

Il sisma, avvenuto in mare aperto, ha avuto epicentro al largo della costa sudorientale dell’arcipelago, riducendo così il rischio di danni strutturali.

Come riporta ANSA, l’Ufficio filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha segnalato scosse di assestamento di magnitudo compresa tra 4.8 e 6.3, che hanno continuato a farsi sentire per ore dopo l’evento principale.

Un morto vicino Davao City

Al momento è stata segnalata una vittima vicino a Davao City, come confermato dal governo locale.

Le autorità continuano a monitorare l’area, dove alcune località costiere sono rimaste senza elettricità e con difficoltà di comunicazione.

Solo undici giorni fa, un altro terremoto di magnitudo 6.9 aveva colpito la parte centrale dell’arcipelago, provocando 74 morti e oltre 70.000 sfollati nell’isola di Cebu.

L’episodio aveva già messo in allerta la popolazione, abituata a convivere con un elevato rischio sismico.

Il rischio costante nelle Filippine

Le Filippine si trovano sull’Anello di Fuoco del Pacifico, una zona ad altissima attività sismica e vulcanica che attraversa il Giappone, l’Indonesia, la Nuova Zelanda e la costa occidentale delle Americhe.

Ogni anno l’arcipelago è colpito da decine di terremoti di varia intensità e da circa 20 tifoni, che rendono il Paese uno dei più esposti al mondo alle catastrofi naturali.

Le autorità di Manila hanno invitato la popolazione alla prudenza e alla collaborazione con i soccorsi, ricordando che le scosse di assestamento potrebbero proseguire ancora per diversi giorni.

Intanto, i tecnici del Phivolcs proseguono nella valutazione dei possibili danni strutturali e nella raccolta dei dati sismici, mentre la vita nelle zone interne di Mindanao comincia lentamente a tornare alla normalità.