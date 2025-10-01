Terremoto nelle Filippine di magnitudo 6,9, decine di morti a Bogo per gli edifici crollati: ospedali in tilt

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito le Filippine centrali la sera di martedì 30 settembre, causando decine di morti e gravi danni soprattutto nell’isola di Cebu. Il sisma ha provocato crolli di edifici, mandando al collasso gli ospedali e gettando nel panico gli abitanti di Bogo. L’epicentro è stato localizzato al largo di Bohol e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

L’epicentro e la violenza del terremoto a Bogo

Come riportato da Adnkronos, l’epicentro è stato registrato dall’US Geological Survey a circa 11 chilometri a est-sudest di Calape, nella provincia di Bohol.

L’ufficio di sismologia locale ha parlato di una possibile “lieve alterazione del livello del mare” invitando i cittadini delle isole di Leyte, Cebu e Biliran a tenersi lontani dalle spiagge. Il Pacific Tsunami Warning Center ha escluso un rischio tsunami.

Secondo quanto riferito dal Manila Times, il sisma, di origine tettonica e con una profondità di 10 chilometri, si è verificato alle 21:59 locali, con epicentro a circa 17 chilometri da Bogo City, nell’isola di Cebu.

Il Phivolcs ha inizialmente registrato magnitudo 6.7, poi corretta a 6.9.

Decine di morti e ospedali al collasso

Il terremoto ha avuto effetti devastanti: ANSA riporta che il bilancio delle vittime, alla mattina di mercoledì 1 ottobre, è salito a oltre 60 morti (alcuni schiacciati da un impianto sportivo venuto giù mentre giocavano a basket), con il vicedirettore dell’Ufficio governativo di Protezione civile, Rafaelito Alejandro, che ha confermato la gravità della situazione.

AGI sottolinea come gli ospedali dell’isola di Cebu siano al collasso, sovraffollati dai feriti, oltre 140.

Le squadre di soccorso hanno lavorato nel caos, tra decine di sacchi per cadaveri e le macerie degli edifici crollati.

Intanto, gli ospedali come il Cebu City Medical Center hanno evacuato pazienti e personale in aree aperte, in attesa di verifiche strutturali.

Danni a Cebu e allerta sicurezza

Il Manila Times descrive una situazione critica a Cebu:

crolli in negozi e strutture pubbliche

incendio al centro commerciale SM Consolacion

crollo di una chiesa a Daanbantayan

danni a McDonald’s e Jollibee

chiusura del ponte di Lapu-Lapu

perdita di ammoniaca nello stabilimento San Miguel Brewery di Mandaue City, poi contenuta dalle autorità locali

Il governatore di Cebu, Pam Baricuatro, ha chiesto ai cittadini di restare calmi e di evitare le aree a rischio crollo.

Le scosse di assestamento

Il Manila Times riporta anche la notizia di due scosse di assestamento nella stessa zona delle Filippine, registrate poco dopo il sisma principale:

una di magnitudo 5.0

l’altra di magnitudo 5.1