Terremoto nelle Filippine dove si gira L'Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli: "Iniziamo serenamente"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nelle Filippine si è verificato un fortissimo terremoto, che ha causato crolli e diversi morti e feriti. Proprio nelle Filippine avrà luogo la prossima edizione de L’Isola dei Famosi e la conduttrice Selvaggia Lucarelli aveva rivelato, nelle scorse ore, di essere in procinto di partire. “Iniziamo serenamente”, ha poi commentato una volta appresa la notizia del sisma.

Terremoto nelle Filippine: la situazione

Il forte terremoto, di magnitudo 7.8, è avvenuto nelle prime ore di lunedì 8 giugno nel sud delle Filippine, con epicentro localizzato in mare a pochi chilometri a sud dell’isola di Mindanao. Circa un’ora e mezza si è verificata un’altra scossa di magnitudo 6.5.

Il sisma ha causato diversi crolli. Stando a un bilancio provvisorio diffuso dalle autorità locali, ci sono almeno 32 morti e centinaia di feriti. In seguito al terremoto è stata diramata anche un’allerta tsunami. L’allarme è rientrato circa quattro ore dopo.

ANSA

Il messaggio di Selvaggia Lucarelli dopo il terremoto alle Filippine

Selvaggia Lucarelli ha commentato la notizia del terremoto nelle Filippine sulle sue Storie di Instagram: “Iniziamo serenamente“.

Il riferimento è chiaro: proprio nelle Filippine si terrà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta proprio da Selvaggia Lucarelli affiancata da Alvin.

La nuova conduttrice del reality show Mediaset aveva reso noto nelle scorse ore di essere in procinto di partire per iniziare la nuova avventura nelle Filippine, dove dovrebbe restare per un mese e mezzo.

A partire da questa edizione, come spiegato da Selvaggia Lucarelli, la conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’ non resterà in studio in Italia, bensì parteciperà alle registrazioni sul posto (come avviene per le edizioni del format ‘Survivor’ in quasi tutto il resto del mondo).

Su Instagram, Selvaggia Lucarelli aveva aggiunto: “Ovviamente non potrò mostrarvi set, location dell’Isola e nulla che abbia attinenza col programma che sarà registrato, ma vi racconterò comunque della mia vita qui“.

Il comunicato di Mediaset su L’Isola dei Famosi

Dopo una serie di indiscrezioni e rumors, la presenza di Selvaggia Lucarelli nel cast della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ è stata confermata ufficialmente lo scorso venerdì 5 giugno.

Nella nota diffusa da Mediaset si legge: “Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine“.

La scelta di Selvaggia Lucarelli è stata spiegata con la “volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo”.

Mediaset ha comunicato che ulteriori dettagli sul cast e sulle novità della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ “saranno resi noti nelle prossime settimane”.