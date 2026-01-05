Terremoto nelle Marche in provincia di Macerata, sciame sismico con magnitudo massima 3,8 gradi a Sant’Angelo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una serie di scosse di terremoto di entità da lieve a media è stata registrata nelle prime ore del mattino di lunedì 5 gennaio 2026 in provincia di Macerata, nelle Marche. I dati, rilevati da Ingv, indicano un’attività concentrata fra i comuni di Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Ripe San Ginesio e Penna San Giovanni. Delle circa 30 scosse di terremoto succedutesi nel giro di poche d’ore, tre hanno raggiunto o superato la magnitudo di 3 gradi della scala Richter: Gualdo 3 gradi, Sant’Angelo in Pontano 3.1 e 3.8 gradi. Le scosse sono poi proseguite nelle ore successive.

Terremoto nelle Marche in provincia di Macerata

Non si registrano danni a cose o a persone e la protezione civile non ha emanato comunicazioni particolari.

Il monitoraggio dell’area prosegue come di consueto ed possibile che nel corso della giornata, o nelle giornate successive, si verifichino delle altre scosse nelle aree interessate.

Come detto, le scosse di terremoto che si sono succedute nelle Marche a partire dalla mezzanotte hanno fatto registrare una trentina di eventi sismici, metà dei quali di magnitudo inferiore ai 2 gradi.

La scossa più forte, di magnitudo 3.8 gradi con epicentro a Sant’Angelo in Pontano, è stata sentita distintamente da molti residenti.

Scia sismica, elenco delle scosse

Di seguito l’elenco cronologico delle scosse (si riportano solo quelle che hanno raggiunto almeno magnitudo 2 e vengono messe in grassetto quelle che hanno raggiunto o superato magnitudo 3):

ore 09:53 – magnitudo 2.6 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 08:36 – magnitudo 2.1 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 05:25 – magnitudo 2.0 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 05:15 – magnitudo 3.0 – epicentro Gualdo (MC) ;

; ore 04:57 – magnitudo 2.1 – epicentro Ripe San Ginesio (MC);

ore 03:52 – magnitudo 2.2 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:50 – magnitudo 2.1 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:47 – magnitudo 2.4 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:40 – magnitudo 2.2 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:38 – magnitudo 3.1 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC) ;

; ore 03:34 – magnitudo 2.3 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:31 – magnitudo 3.8 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC) ;

; ore 03:22 – magnitudo 2.7 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:20 – magnitudo 2.7 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:19 – magnitudo 2.1 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:17 – magnitudo 2.7 – epicentro Penna San Giovanni (MC);

ore 03:07 – magnitudo 2.5 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:07 – magnitudo 2.3 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC);

ore 03:02 – magnitudo 2.0 – epicentro Sant’Angelo in Pontano (MC).

Terremoto sentito distintamente

Diversi i commenti dei residenti sui social, soprattutto relativamente alla scossa più forte. “L’ho sentito, e mi sono anche spaventata”, ha scritto una donna. “Forte e chiaro”, ha confermato un’altra.

“Sì, allora non ho sognato”, ha scritto una residente attorno alle 3:40 del mattino. “Forte e chiaro, una bella sgrullatina”, ha commentato qualcun altro.

Altro sciame sismico

Nelle ore precedenti, un altro sciame sismico si era verificato in Calabria: la scossa di terremoto più forte è stata di magnitudo 3.7 in provincia di Crotone.