Terremoto nello Stretto di Messina con scossa di magnitudo 2.6: nelle case lievi tremori per i mobili

Il terremoto nello Stretto di Messina si è verificato alle prime luci di lunedì 11 agosto 2025. La scossa di magnitudo 2.6 si è manifestata a una profondità di 11 km alle ore 6:31. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma. Non si registrano danni a cose o a persone: i cittadini scrivono sui social di aver sentito lievi sobbalzi nei mobili di casa.

Stretto di Messina zona sismica

Il sisma si è manifestato a circa 6 km al largo di Reggio Calabria. Queste le esatte coordinate geografiche della scossa: latitudine 38.0798, longitudine 15.5882.

La scossa è stata di entità relativamente lieve: secondo la Scala Richter, un terremoto che rientri nel livello 2 è classificato come un “pericolo moderato” che viene percepito da molte persone ma che generalmente non causa danni agli edifici.

Il comportamento suggerito per le scosse di magnitudo che rientra nel livello 2: cercare un riparo dal momento che sono possibili altre scosse, eventualmente anche forti.

Il pensiero, però, va alla sismicità della zona: lo Stretto di Messina è la “zona a maggior rischio sismico dell’intero Mediterraneo”, come ha dichiarato il sismologo e divulgatore Mario Tozzi in un’intervista a La Stampa di mercoledì 6 agosto.

In caso di un forte terremoto “il ponte rimarrebbe in piedi, ma ad unire due cimiteri“, ha puntualizzato Tozzi.

Il terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908

Il sismologo teme che possa ripetersi un evento come il terribile terremoto che nel 1908 rase al suolo Messina, colpendo duramente anche Reggio Calabria. Il sisma di magnitudo 7.1 fece fra i 75.000 e gli oltre 80.000 morti.

Salvini sui terremoti nello Stretto di Messina

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini concorda con Mario Tozzi: in caso di forte terremoto, le città verrebbero annichilite, ma la struttura rimarrebbe in piedi.

Circola sui social un video risalente all’anno scorso che immortala Salvini mentre risponde alle domande degli utenti.

Il ministro è inciampato in una gaffe: “Ci sono problemi sismici per il ponte sullo Stretto? No assolutamente no”, ha detto.

E ancora: “Il ponte è studiato in altezza, con le due torri su sponda siciliana e su sponda calabrese, per resistere a terremoti devastanti che, Dio non voglia, qualora ci fossero avrebbero effetti terribili sulle città, ma non sul ponte”.

Per Salvini la posizione del 2024 è un ravvedimento rispetto a quanto aveva dichiarato nel 2016: “Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare”, aveva detto.