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Terremoto al largo di Stromboli, nuova scossa di magnitudo 4,5 sentita in Sicilia e Calabria

Terremoto nella notte nel Tirreno al largo di Calabria e Sicilia, scossa di magnitudo 4.5 con epicentro vicino Stromboli

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovo terremoto nella notte. Una scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata nel mar Tirreno meridionale al largo delle coste di Sicilia e Calabria. Il sisma è avvenuto molto in profondità, con ipocentro a 245 km ed epicentro nei pressi dell’isola di Stromboli, nelle Eolie.

Scossa di terremoto di magnitudo 4.5 a Stromboli

Il terremoto è avvenuto alle 00:55 di venerdì 24 luglio nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste di Sicilia e Calabria.

L’epicentro del sisma, di magnitudo 4.5, è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in mare non lontano da Stromboli (Messina), nelle Isole Eolie.

Notizia in aggiornamento

terremoto-sicilia-calabria-stromboli Tuttocittà/Virgilio Notizie

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