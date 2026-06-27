Terremoto Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4,9 mentre si cercano dispersi: arrivata la missione italiana

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Non c’è pace per il Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 4,9 ha colpito la zona centro-settentrionale del Paese ed è stata avvertita anche a Caracas. Il tutto mentre centinaia di soccorritori e persone comuni scavano quotidianamente tra le macerie alla ricerca degli oltre 50mila dispersi. Il bilancio è di almeno 920 morti, ma la violenza delle due scosse principali degli scorsi giorni, che hanno devastato lo Stato costiero di La Guaira e parte dell’area metropolitana di Caracas, proiettano il numero delle vittime a livelli che vanno oltre la tragedia. Nel frattempo è giunta in Venezuela anche la missione italiana composta da vigili del fuoco, personale sanitario e specialisti della Protezione civile, chiamata a collaborare nelle attività di ricerca e assistenza.

Emergenza su emergenza, ancora un terremoto in Venezuela

Le repliche sismiche stanno complicando notevolmente le operazioni di soccorso, mentre migliaia di persone risultano ancora sfollate. La nuova scossa di magnitudo 4,9, è stata avvertita distintamente in diverse regioni del Venezuela, in particolare La Guaira, l’area che ha subìto i danni più pesanti dopo il doppio terremoto dei giorni scorsi.

La popolazione è stata nuovamente costretta ad abbandonare edifici già lesionati, mentre molte squadre di soccorso hanno dovuto interrompere temporaneamente le operazioni di ricerca per motivi di sicurezza.

ANSA

Le continue scosse rappresentano una delle principali difficoltà nelle grandi emergenze sismiche. Oltre al rischio di nuovi crolli, impediscono infatti l’impiego continuativo dei mezzi pesanti e rendono più complesso raggiungere le persone che potrebbero essere ancora vive sotto le macerie.

Le autorità hanno invitato la popolazione a non rientrare negli edifici danneggiati e a seguire alla lettera le indicazioni della Protezione civile.

Arrivata la missione italiana per aiutare nei soccorsi

Nelle stesse ore è atterrata in Venezuela anche la missione italiana inviata per sostenere le operazioni di emergenza. Il contingente è formato da vigili del fuoco specializzati nella ricerca di persone sotto le macerie, medici, infermieri, personale della Protezione civile e tecnici esperti nelle operazioni di soccorso internazionale.

Dopo l’arrivo nel Paese, le squadre italiane sono state indirizzate verso le aree maggiormente colpite, dove collaboreranno con le autorità locali e con gli altri team internazionali impegnati nelle ricerche dei dispersi.

Roma segue inoltre da vicino la situazione della nutrita comunità italiana residente in Venezuela. La Farnesina continua a monitorare le segnalazioni provenienti dal territorio attraverso l’ambasciata a Caracas e il consolato, fornendo assistenza ai connazionali coinvolti dal sisma.

Mentre è stata purtroppo confermata la notizia della morte dei tre italo-venezuelani, sono numerose le verifiche ancora in corso sulle persone di cui familiari e amici non riescono ad avere notizie.

Crollato il ponte di Caraballeda dopo la nuova scossa

Tra le conseguenze più gravi della nuova replica sismica c’è anche il crollo di un ponte nella località di Caraballeda, situato nello Stato di La Guaira.

Il cedimento della struttura ha interrotto uno dei principali collegamenti stradali utilizzati dai mezzi di soccorso e dalle colonne della Protezione civile dirette verso le zone più devastate dal sisma del 24 giugno. Il crollo ha complicato ulteriormente le operazioni di ricerca dei dispersi e il trasporto di aiuti, medicinali e attrezzature nelle località isolate.

La priorità delle autorità è ora quella di ripristinare percorsi alternativi per consentire il passaggio dei soccorritori e garantire i rifornimenti alle comunità rimaste senza collegamenti. Le verifiche proseguono anche su altri ponti, viadotti e infrastrutture strategiche per accertare eventuali danni.