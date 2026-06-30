Terremoto Venezuela, ragazzino 12enne estratto vivo dopo 5 giorni sotto le macerie: il video del salvataggio
A localizzare e liberare Carlos è stata una squadra dei vigili del fuoco di Quito nel settore di Macuto
Un ragazzino di 12 anni, Carlos, è stato tratto in salvo nella tarda serata di lunedì nello stato di La Guaira, in Venezuela, cinque giorni dopo il violento terremoto che ha colpito il Paese. Il miracoloso salvataggio è stato effettuato nel settore di Macuto da una squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana dei vigili del fuoco di Quito, che dopo ore di lavoro è riuscita a estrarre il piccolo ancora vivo da sotto i detriti.