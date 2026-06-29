Terremoto Venezuela, vigili del fuoco italiani individuano tre persone in vita a La Guaira: "Ci rispondono"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ci sono anche i vigili del fuoco italiani al lavoro nello Stato di La Guaira, l’area del Venezuela maggiormente colpita dal terremoto. La squadra, impegnata a scavare tra le macerie alla ricerca di persone ancora in vita, ha individuato tre persone, una donna e due bambini: “Ci rispondono, la donna ha mandato anche messaggi su WhatsApp al fratello”, hanno fatto sapere.

Terremoto Venezuela, vigili del fuoco italiani al lavoro

Nelle drammatiche e disperate ore in cui in Venezuela si scava tra le macerie, qualunque segnale, qualunque rumore diventa luce, speranza, vita in uno scenario apocalittico.

Nel fine settimana 33 persone sono state stratte vive dalle macerie, compresi due ragazzini di 11 anni: i soccorritori dunque non si fermano perché queste restano ore decisive, anche perché perché i dispersi sarebbero decine di migliaia, un numero impressionante

A La Guaira, la città della costa nord del Venezuela letteralmente devastata dal terremoto, c’è anche una missione italiana composta dai vigili del fuoco e dalla Protezione civile che lavora senza sosta.

Il contingente italiano è arrivato all’aeroporto militare di Maracay per poi allestire un campo base e mettersi a scavare tra le macerie, alla ricerca di persone ancora in vita.

Individuati una donna e tre bambini

In questo contesto proprio i vigili del fuoco italiani hanno individuato qualcosa sotto le macerie.

Una donna con due dei suoi tre figli sarebbe ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, una cittadina dello Stato di La Guaira.

Per questo i soccorritori italiani sono entrati all’interno della struttura per rilevare segnali di vita delle tre persone. All’esterno sono presenti anche i familiari della donna, che è riuscita a mettere i moto le operazioni proprio inviando un messaggio.

“Una donna risponde da sotto le macerie”

Secondo alcune fonti, citate dall’Ansa, la donna, di 30 anni, sarebbe cosciente e sarebbe riuscita a comunicare con l’esterno.

“Una donna risponde alle nostre sollecitazioni, battendo contro un tubo“, ha riferito al Corriere della Sera, Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco.

Il fatto che risponda ai nostri segnali dopo tutte queste ore è sicuramente positivo. Questo ci fa pensare che la direzione che abbiamo preso sia quella giusta. Ora bisogna andare ancora più in profondità nel tentativo di raggiungere la posizione della donna”, ha aggiunto Luca Cari come riportato da ilfattoquotidiano.it.

Inoltre, sempre secondo la testimonianza resa al Corriere della Sera, la donna avrebbe risposto anche attraverso alcuni messaggi WhatsApp, inviati al fratello, in cui avrebbe detto di essere bloccata all’interno con due dei suoi tre figli.

Resta drammatica la situazione in Venezuela dopo il violentissimo terremoto di mercoledì scorso.

Il bilancio e lo scenario apocalittico

L’ultimo bilancio ufficiale del sisma è di 1.450 morti e 3.150 feriti, 189 edifici crollati e 774 danneggiati: si tratta comunque di numeri fortemente sottostimati.

Solo a La Guaira, lo Stato di 120mila abitanti dove lo scenario è apocalittico, 20mila persone non rispondono più all’appello: proprio lì sono arrivati molti soccorritori stranieri, tra cui gli italiani, per aiutare e dare una mano tra le macerie del sisma.

“Per fortuna stanno arrivando gli stranieri. Finora qui abbiamo lavorato soltanto noi abitanti, con i volontari, fra le case distrutte”, ha detto, come riferito dal Corriere della Sera, Juan Garcia, uno degli abitanti della zona.