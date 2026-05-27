Terremoto vicino alle Isole Eolie, magnitudo 3,8 e sciame sismico avvertito dalla popolazione: la situazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La terra torna a tremare in Sicilia. Nella serata di mercoledì 27 maggio c’è stato un terremoto in mare al largo delle Isole Eolie. La scossa, di magnitudo 3.8, è stata avvertita nettamente dalla popolazione anche nelle zone di Palermo e Messina. Ed è stata seguita due minuti dopo da una seconda scossa di magnitudo 3.0.

Terremoto alle Isole Eolie

Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella serata di oggi, mercoledì 27 maggio, nei pressi delle Isole Eolie, in provincia di Messina.

La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 19.34.

ANSA

Il sisma è avvenuto a una profondità di 10 chilometri, con epicentro in mare al largo delle coste siciliane, a ovest delle Eolie.

Scossa di magnitudo 3.8 avvertita dalla popolazione

Al momento non ci sono segnalazioni di danni in seguito al terremoto.

Come scrivono diversi utenti sui social, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, non solo alle Eolie ma anche a Palermo e provincia e sulla costa tirrenica del Messinese.

Altre scosse di magnitudo 3.0 e 2.8

Il terremoto è stato seguito due minuti dopo, alle 19.36, da una replica di minore intensità, di magnitudo 3.0.

Il sisma si è verificato sempre nella stessa zona, a una profondità di 9 chilometri.

Scosse che fanno parte di uno sciame sismico in corso. Neanche un’ora dopo, alle 20.19, c’è stata una terza scossa, di magnitudo 2.8.

Appena ieri, 26 maggio, sempre nella zona delle Eolie è stato registrato un sisma di magnitudo 2.3.