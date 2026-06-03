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Terremoto vicino alle Isole Eolie, nuova scossa di magnitudo 3,9 nel Tirreno davanti a Calabria e Sicilia

Nuovo terremoto nel Tirreno al largo delle Isole Eolie, scossa di magnitudo 3.9

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora un terremoto nel Mar Tirreno meridionale. Dopo il potente sisma davanti alle coste della Calabria, all’alba del 3 giugno si è verificata una nuova scossa al largo delle Isole Eolie, in Sicilia. Un terremoto di magnitudo 3.9, seguito da altre scosse di minore intensità. Numerose le scosse registrate nell’area nelle scorse settimane, tra cui una di magnitudo 3.8 pochi giorni fa.

Terremoto al largo delle Isole Eolie

Nelle prime ore di mercoledì 3 giugno c’è stata una nuova scossa di terremoto nel Tirreno meridionale al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina.

Il sisma, di magnitudo 3.9, è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle ore 5:51.

Scossa di magnitudo 3.9

L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare aperto, a nord delle isole di Filicudi e Salina.

Il sisma è avvenuto a una notevole profondità, 306 chilometri sotto il livello del mare, con un conseguente minor impatto sulla superficie.

Per via della sua profondità, la scossa  non è stata particolarmente avvertita, non ci sono notizie di danni.

Il terremoto è stato poi seguito da altre scosse di minore intensità, due di magnitudo 2.1 avvenute alle 6:04 e alle 6:19, a una profondità di 30 chilometri.

Pochi giorni fa altre scosse alle Eolie

Il terremoto è avvenuto a poco più di 24 ore dalla potente scossa di magnitudo 6.2 registrata nella notte del 2 giugno sempre nel Tirreno, davanti alle coste della Calabria.

Nell’area del basso Tirreno ci sono stati numerosi eventi sismici nelle ultime settimane.

Appena pochi giorni fa, il 27 maggio, si sono verificate diverse scosse, la più potente di magnitudo 3.8, nei pressi delle isole Eolie.

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