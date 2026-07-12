Terremoto vicino Benevento ad Apice con scossa di magnitudo 3,3, paura e persone in strada all'alba

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Una scossa di terremoto è stata registrata all’alba del 12 luglio dai sismografi dell’Ingv – l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – nella zona dell’Appennino campano tra Sannio e Irpinia. Il sisma, di magnitudo 3.3, è stato localizzato ad Apice, in provincia di Benevento, alle 4.56 del mattino. L’epicentro è segnalato a una profondità di 13 km. Il terremoto è stato avvertito anche nella vicina Irpinia. Paura e persone in strada ma non ci registrano danni a cose o persone.

Il terremoto ad Apice

L’Ingv ha registrato la scossa di terremoto ad Apice, in provincia di Benevento alle 4.56 del mattino co magnitudo 3.3 e a un chilometro a est del centro della cittadina campana, a una profondità di 13 km nel sottosuolo.

La scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione sia nel Sannio, da Benevento a San Giorgio, che in provincia di Avellino: Ariano Irpino, Mirabella Eclano e Grottaminarda.

Qualcuno è anche sceso in strada, ma non si registrano al momento danni a persone o cose.

Le segnalazioni anche da Napoli

Come riporta Fanpage, numerose segnalazioni sono arrivate dall’Irpinia e persino da Napoli, dove diversi residenti hanno riferito di aver avvertito la scossa.

Attualmente non risultano feriti, anche se per molti residenti nella zona è stata una notte di paura.

L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 chilometri, con coordinate geografiche 41.1228 di latitudine e 14.9398 di longitudine.

L’Ingv ha invitato chi ha avvertito la scossa a compilare il questionario macrosismico sul proprio sito, utile per ricostruire con precisione l’area di risentimento del sisma.

Dove è stato avvertito maggiormente il terremoto

Avellino Today segnala che la scossa è stata avvertita in un’area piuttosto ampia, che comprende diversi comuni del Beneventano e dell’Avellinese.

Entro i venti chilometri dall’epicentro si trovano, oltre ad Apice con i suoi 5.686 abitanti, i centri di Sant’Arcangelo Trimonte, Bonito, Paduli, Calvi e Venticano.

La città più vicina con popolazione superiore ai 50mila abitanti è Benevento, a 13 chilometri di distanza. Segue Avellino, a 26 chilometri, dove il movimento tellurico è stato percepito dalla popolazione.