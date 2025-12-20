Terremoto vicino Pordenone in Friuli di magnitudo 3,1, sentito in una vasta area da Belluno a Udine

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Scossa di terremoto nel nord Italia nella serata di venerdì 19 dicembre. Il sisma, di magnitudo 3,1 sulla scala Richter, è stato registrato, alle ore 21:45, a un un chilometro da Claut, un paesino della Valcellina in provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia. La scossa è stata avvertita in una vasta area che comprende anche Belluno e Udine.

Il terremoto vicino Pordenone

La terra è tremata di nuovo, dunque, in Friuli. L’epicentro è stato registrato a Claut.

Claut è un piccolo paesino di poco più di 800 abitanti nella zona ovest del Friuli, in provincia di Pordenone, in alta Valcellina.

La zona del terremoto in provincia di Pordenone

La scossa, di magnitudo 3,1, è avvenuta a una profondità di circa 10/12 chilometri.

Scossa avvertita anche a Udine e Belluno

La scossa è stata registrata dai tecnici dell’Ogs-Crs per la Protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il sisma è stato comunque avvertito in una zona abbastanza ampia del Pordenonese, compresa la pedemontana pordenonese, una parte della provincia di Belluno e di Udine.

I Comuni e i Comandi provinciali dei vigili del fuoco non hanno, per fortuna, ricevuto segnalazioni di danni.

Friuli zona geologicamente attiva

La centrale unica di risposta Nue 112 e la sala operativa regionale – presso la centrale operativa della Protezione civile a Palmanova – non hanno ricevuto richieste di informazioni.

Non sono state ricevute nemmeno segnalazioni di danni a persone o a cose.

La zona colpita dal sisma è costantemente monitorata in quanto rientra in una zona geologicamente attiva del Friuli-Venezia Giulia.

Proprio per questo la situazione è tenuta sotto controllo nonostante quella di venerdì sera sia stata una scossa di entità moderata e l’evento è stato abbastanza superficiale.

L’ultimo sisma ad aver colpito il nord Italia è stato quello che ha colpito, a inizio dicembre, il territorio di Verghereto e Bagno di Romagna in provincia di Forlì-Cesena e in alcune zone della Garfagnana in provincia di Lucca, dunque tra Emilia-Romagna e Toscana.