Terreno agricolo a Grazzanise trasformato in una bomba ambientale, sequestrata area di 7mila metri quadrati

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Un’area agricola di oltre 7.000 metri quadrati è stata sequestrata dai Carabinieri a Grazzanise (Caserta) dopo che, secondo quanto accertato, sarebbe stata trasformata in una discarica abusiva di rifiuti speciali, molti dei quali potenzialmente pericolosi. Un uomo di 51 anni, proprietario del terreno, è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti aggravata. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito dei controlli sul territorio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la natura e la provenienza dei materiali rinvenuti.

Le indagini dei Carabinieri e la scoperta della discarica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata in via della Pietra, dove i militari della Stazione di Grazzanise hanno effettuato un sopralluogo su un fondo agricolo. L’area, estesa per circa 7.150 metri quadrati, è risultata priva di sistemi di impermeabilizzazione e completamente invasa da rifiuti speciali. La quantità dei materiali abbandonati è stata stimata in circa 5.680 metri cubi, parte dei quali sarebbe stata anche interrata, aggravando il rischio ambientale.

Tipologia dei rifiuti e rischi ambientali

Durante il controllo, i Carabinieri hanno individuato diversi tipi di materiali: inerti provenienti da attività edilizie, lastre in eternit, pneumatici fuori uso, fusti e sacchi di plastica dal contenuto non ancora identificato. Tra i rifiuti è stata rinvenuta anche la carcassa di un’autovettura, che secondo quanto accertato sarebbe stata data alle fiamme. La presenza di questi materiali, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi, ha reso necessaria l’adozione di un provvedimento urgente di tutela ambientale.

L’intero fondo agricolo, insieme al casolare in disuso presente nell’area, è stato sottoposto a sequestro preventivo. La custodia giudiziaria è stata affidata allo stesso proprietario, un uomo di 51 anni residente in zona, che è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria. L’ipotesi di reato contestata è quella di attività di gestione di rifiuti non autorizzata aggravata, in attesa delle ulteriori verifiche che saranno svolte dagli organi competenti.

Impatto sul territorio e tutela dell’ambiente

Il caso di Grazzanise riporta l’attenzione sulla necessità di controlli costanti e interventi tempestivi per contrastare il fenomeno delle discariche abusive e la gestione illecita di rifiuti, che rappresentano una minaccia concreta per la salute pubblica e l’ambiente. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio per prevenire e reprimere simili episodi.

IPA