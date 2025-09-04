Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata scoperta una discarica abusiva e denunciata una donna di 33 anni a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per gestione illecita di rifiuti. L’area, di circa 200 metri quadrati, è stata sequestrata dai Carabinieri durante un controllo ambientale. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la titolare di una rivendita di frutta è stata individuata come responsabile dell’abbandono di rifiuti e di un motocarro in disuso, trasformando il terreno in una vera e propria discarica non autorizzata.

La scoperta durante i controlli ambientali

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è avvenuta nel corso di un servizio di controllo del territorio, mirato a contrastare i reati ambientali. I militari della Stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno effettuato un sopralluogo presso un terreno situato nei pressi di una rivendita di frutta, gestita dalla donna poi denunciata. L’attenzione degli agenti è stata attirata da un cumulo di rifiuti abbandonati e da un motocarro Piaggio Ape in evidente stato di degrado.

Un terreno trasformato in discarica

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno accertato che il terreno, esteso per circa 200 metri quadrati, era stato trasformato in una discarica abusiva. Sul posto sono stati rinvenuti circa 20 metri cubi di rifiuti, costituiti principalmente da plastica e legno, materiali riconducibili all’attività commerciale della donna. Accanto ai rifiuti, è stato trovato anche un motocarro Piaggio Ape, privo di targhe e numero di telaio, completamente abbandonato e senza alcuna manutenzione.

Denuncia e sequestro preventivo

La titolare della rivendita di frutta, una donna di 33 anni, è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. L’intera area, compresi i rifiuti e il motocarro, è stata sottoposta a sequestro preventivo dai Carabinieri, che hanno agito in conformità alle normative vigenti in materia di tutela ambientale.

Accertamenti in corso per danni ambientali

Le indagini non si sono fermate alla denuncia e al sequestro. I militari stanno proseguendo gli accertamenti per verificare se nel tempo si siano verificati danni ambientali più gravi e per individuare eventuali ulteriori responsabilità. L’obiettivo è quello di ricostruire la dinamica dell’abbandono dei rifiuti e di accertare se altre persone siano coinvolte nella gestione illecita dell’area.

L’importanza dei controlli sul territorio

L’operazione condotta dai Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere si inserisce in un più ampio programma di controlli finalizzati a contrastare i reati ambientali e a tutelare la salute pubblica. Il fenomeno delle discariche abusive rappresenta una minaccia per l’ambiente e per la sicurezza dei cittadini, motivo per cui le forze dell’ordine intensificano periodicamente le attività di monitoraggio e prevenzione.

La normativa sulla gestione dei rifiuti

La legge italiana prevede sanzioni severe per chi si rende responsabile di gestione illecita di rifiuti. L’abbandono di materiali di scarto, soprattutto se riconducibili ad attività commerciali, costituisce un reato perseguibile penalmente. Nel caso specifico, la presenza di un motocarro abbandonato e di rifiuti plastici e lignei ha aggravato la posizione della donna, che ora dovrà rispondere delle proprie azioni davanti all’autorità giudiziaria.

Le conseguenze per l’ambiente e la comunità

La trasformazione di un terreno in una discarica abusiva comporta rischi significativi per l’ambiente, tra cui l’inquinamento del suolo e delle falde acquifere, la diffusione di agenti patogeni e il degrado del paesaggio urbano. Le autorità locali di Santa Maria Capua Vetere hanno espresso preoccupazione per l’accaduto e hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire simili episodi.

IPA