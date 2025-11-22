Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Torino tre giovani sono stati ritenuti responsabili di atti persecutori ai danni di un professore. L’episodio è stato motivato dalla convinzione, poi rivelatasi infondata, che il docente avesse maltrattato un alunno, nipote di uno degli indagati.

Le indagini e l’ordinanza cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 24enne di origine marocchina, noto come “Don Alì”, e ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due giovani torinesi di seconda generazione, rispettivamente di 24 e 27 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Torino, diretta da Giovanni Bombardieri.

L’agguato al professore: i fatti contestati

Le indagini sono partite a fine ottobre, quando i tre giovani hanno teso un vero e proprio agguato a un maestro di una scuola elementare nel quartiere Barriera Milano di Torino. I ragazzi si sono appostati fuori dall’istituto scolastico dove il docente lavora, attendendo che arrivasse per prendere la figlia al termine delle lezioni. Sfruttando la superiorità numerica, hanno accerchiato e minacciato l’uomo, insultandolo e accusandolo di aver maltrattato un alunno, loro nipote. La scena si è svolta davanti alla figlia del professore, di soli tre anni e mezzo.

L’episodio è proseguito anche dopo l’arrivo di una collega della vittima, intervenuta per aiutare il docente e la bambina, che era stata nascosta tra le gambe del padre. Nonostante ciò, i tre hanno continuato a inseguire e intimidire il professore, arrivando a colpirlo con alcuni schiaffi alla nuca.

La diffusione sui social e le minacce pubbliche

Uno degli indagati ha ripreso l’intera aggressione e ha poi pubblicato il video, insieme alle immagini dell’appostamento, sulla pagina Instagram di Don Alì. Nei reel, il docente veniva definito “pedofilo” e “preda” di un agguato organizzato dal gruppo per vendicare il presunto torto subito dal nipote.

All’inizio di novembre, Don Alì ha anche pubblicato spezzoni di un’intervista rilasciata alla trasmissione “Le Iene”, in cui ribadiva la necessità di “punire” chi commette abusi su minori e rinnovava le minacce al professore, affermando che “se la prossima volta abusi un bambino, finirà molto peggio”.

Le conseguenze per la vittima

L’aggressione ha avuto un impatto significativo sulla vittima, che ha ottenuto un certificato medico per stato d’ansia. L’episodio ha portato a cambiamenti nelle abitudini quotidiane e familiari del professore, costretto a modificare la propria routine per timore di ulteriori episodi.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Gli accertamenti investigativi della Squadra Mobile della Questura di Torino hanno permesso di appurare l’infondatezza delle accuse mosse al professore. Attraverso la visione dei video, l’analisi dei post sui social e la raccolta delle testimonianze, gli inquirenti hanno ricostruito le dinamiche moleste e minacciose messe in atto dal gruppo. Questi elementi hanno portato la Procura di Torino a richiedere la custodia cautelare, poi accolta dal GIP.

Un precedente: l’aggressione alla troupe televisiva

Nel provvedimento, il giudice ha sottolineato la pericolosità attuale del principale indagato, Don Alì, individuato anche come autore di un’altra aggressione avvenuta l’11 novembre a Torino. In quell’occasione, il giovane avrebbe colpito ripetutamente con una mazza chiodata il parabrezza del veicolo di una troupe della trasmissione “Diritto e Rovescio” di Rete 4, infrangendolo.

L’arresto e la fase delle indagini

La misura cautelare è stata eseguita nella serata di ieri, al termine di prolungate ricerche del 24enne, che si era reso irreperibile. Il giovane è stato individuato nelle cantine di un palazzo nel quartiere Barriera di Milano. Dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato e accompagnato in Questura.

Polizia