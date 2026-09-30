Terribile agguato alle "Cucine popolari" a Padova, giovane accoltellato: 3 arresti per tentato omicidio

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È di tre arresti per tentato omicidio il bilancio di un grave episodio avvenuto a Padova il 15 settembre scorso, quando un giovane egiziano è stato aggredito e accoltellato da tre connazionali in via Tommaseo. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno, è stata ricondotta a precedenti tensioni tra i protagonisti.

L’aggressione in via Tommaseo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha visto coinvolti tre cittadini egiziani, tutti richiedenti protezione internazionale, che hanno aggredito un loro connazionale di 27 anni nei pressi delle “Cucine popolari” di Padova. L’aggressione si è consumata intorno alle 14.00 del 15 settembre, quando la vittima è stata colpita con calci, pugni e numerose coltellate, riportando ferite gravi all’addome e al fianco.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima è stata fermata per strada da due connazionali, un 25enne e un 20enne, che l’hanno aggredita fisicamente prima di colpirla ripetutamente con un’arma da taglio. Le ferite riportate sono state così gravi da rendere necessario un intervento chirurgico d’urgenza presso l’Ospedale Civile di Padova. La prognosi iniziale è stata di 20 giorni salvo complicazioni.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

La segnalazione dell’aggressione è giunta al 113, consentendo un rapido intervento di diversi equipaggi della Questura. Gli agenti hanno trovato la vittima in gravi condizioni, con ferite da arma da taglio al fianco sinistro, alle mani e alle braccia. Immediatamente sono state attivate le procedure di emergenza sanitaria e la zona dei Giardini dell’Arena è stata cinturata per impedire la fuga degli aggressori.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire i fatti e di identificare i responsabili. Nell’immediatezza, un 25enne egiziano, richiedente protezione internazionale, è stato arrestato e posto in custodia cautelare in carcere. Un terzo complice, un 27enne anch’egli richiedente asilo, è stato indagato in stato di libertà e successivamente trasferito al C.P.R. di Milano in attesa della revoca del permesso di soggiorno.

Il rintraccio del secondo aggressore

Il 20enne egiziano, inizialmente riuscito a fuggire, è stato rintracciato nel pomeriggio di martedì 29 settembre nei pressi della stazione ferroviaria di Battaglia Terme (PD). Dopo il controllo, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Padova.

Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato che l’episodio non è stato un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di tensioni e contrapposizioni tra i protagonisti, già emerse nei giorni precedenti. Sono stati riscontrati precedenti episodi di minacce e violenza tra i soggetti coinvolti, circostanze che hanno indirizzato le indagini verso la rapida identificazione dei responsabili.

L’intervento sanitario e le condizioni della vittima

La gravità delle ferite riportate dalla vittima ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza. In particolare, una delle coltellate al fianco sinistro è stata giudicata dai medici potenzialmente letale, ma fortunatamente non ha colpito organi vitali. Dopo le cure, il giovane è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Il trasferimento al C.P.R. di Milano

Il 27enne egiziano, indagato in stato di libertà, è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano in attesa del perfezionamento della procedura di revoca del permesso di soggiorno e del suo allontanamento dal territorio nazionale.

IPA