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Eseguito un arresto per tentato omicidio aggravato a Verona: un uomo di 40 anni, di origine marocchina, è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver accoltellato un cittadino rumeno di 47 anni durante una colluttazione in Piazza Cittadella. La vittima è stata gravemente ferita e trasportata d’urgenza in ospedale.

L’intervento degli agenti e i primi soccorsi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando una segnalazione ha raggiunto la Centrale Operativa della Questura di Verona. La chiamata riferiva di un accoltellamento avvenuto in Piazza Cittadella, dove un uomo era stato aggredito e si trovava in gravi condizioni.

Giunti rapidamente sul luogo indicato, gli agenti delle Volanti hanno individuato il presunto aggressore ancora presente nell’area della piazza. Poco distante, la vittima, un cittadino rumeno di 47 anni, è stata trovata in stato di shock e con gravi perdite di sangue. Gli operatori hanno subito constatato la gravità delle ferite, tra cui il quasi totale distacco dell’orecchio sinistro, apparentemente strappato durante la violenta aggressione.

Il trasporto in ospedale e le condizioni della vittima

Vista la situazione critica, è stato richiesto con urgenza l’intervento del personale sanitario del 118. I soccorritori hanno trasportato la vittima presso l’ospedale di Borgo Trento in codice rosso, a testimonianza della gravità delle lesioni riportate nell’aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la colluttazione sarebbe iniziata all’interno dell’area della biglietteria del parcheggio di Piazza Cittadella. I due uomini sarebbero stati coinvolti in una lite sfociata rapidamente in violenza.

Le testimonianze e le prove raccolte

Sul posto sono state rinvenute evidenti tracce di sangue sia sul pavimento che sulle attrezzature presenti nei locali della biglietteria. I testimoni hanno riferito di aver assistito alla lite e di aver visto il presunto aggressore colpire ripetutamente la vittima nella parte superiore del corpo con uno strumento da taglio. Le dichiarazioni dei presenti sono state fondamentali per identificare l’autore delle lesioni, che è stato riconosciuto come l’uomo rimasto sul posto.

Alla luce degli elementi raccolti, il quarantenne marocchino, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, dove attende il giudizio di convalida.

IPA