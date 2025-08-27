Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per tentato omicidio per un grave episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un villaggio vacanze a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Un giovane napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio. Il ragazzo è accusato di aver accoltellato un ventenne durante una lite tra giovani campani, mettendo in pericolo la sua vita. L’intervento dei militari è stato richiesto dopo una chiamata al 112, che ha segnalato l’aggressione. La vittima, trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, versa ancora in gravi condizioni.

La fonte della notizia e il contesto dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando una richiesta di soccorso ha raggiunto la centrale operativa dell’Arma. I militari sono stati allertati per un grave fatto di violenza avvenuto in un noto villaggio turistico di Mandatoriccio, dove un giovane era rimasto vittima di un accoltellamento. La notizia è stata diffusa nel rispetto delle prerogative dell’informazione e dei diritti dell’indagato, che, come previsto dalla legge, deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva.

La ricostruzione dei fatti: accoltellamento dopo una lite

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la mattina stessa i Carabinieri hanno ricevuto una chiamata di emergenza che segnalava una lite degenerata in aggressione tra giovani campani in vacanza a Mandatoriccio. All’arrivo dei militari, la vittima era già stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso di Cariati. Tuttavia, a causa delle gravi condizioni, il ragazzo è stato trasferito in elisoccorso all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove lotta ancora tra la vita e la morte.

L’indagine: identificato il presunto responsabile e i complici

Le indagini condotte sul posto hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire rapidamente la dinamica dell’accoltellamento e di collegare l’episodio ad altre liti avvenute tra giovani campani nella notte precedente. Gli investigatori hanno individuato un giovane napoletano, già con numerosi precedenti di polizia, come principale indiziato per il tentato omicidio. Secondo gli elementi raccolti, il fermato avrebbe sferrato un fendente con violenza contro la vittima ventenne, provocandogli gravi lesioni e mettendone a rischio la vita.

Il fermo e le denunce: coinvolte altre quattro persone

Il presunto autore dell’accoltellamento è stato fermato e condotto presso il carcere di Castrovillari, a disposizione del Pubblico Ministero di turno. Nel corso delle indagini, i Carabinieri sono riusciti anche a identificare altre quattro persone che avrebbero partecipato alle liti e avrebbero sostenuto l’azione delittuosa. Questi soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per le lesioni provocate al giovane ferito. Le condizioni della vittima restano critiche, mentre le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Il quadro giudiziario e la presunzione di innocenza

Come sottolineato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, la diffusione della notizia avviene nel rispetto della presunzione di innocenza dell’indagato, la cui responsabilità penale potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva. Il giovane fermato, infatti, è attualmente sottoposto a indagini per tentato omicidio, mentre gli altri quattro soggetti sono stati denunciati per lesioni. La Procura e i Carabinieri continuano a lavorare per raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta.

Le reazioni della comunità e le misure di sicurezza

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e i turisti presenti nel villaggio vacanze di Mandatoriccio. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia della giovane vittima, in attesa di notizie sulle sue condizioni di salute.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’accoltellamento avvenuto nel villaggio turistico di Mandatoriccio rappresenta un grave episodio di violenza che ha scosso la comunità locale e richiamato l’attenzione delle autorità. Le indagini sono ancora in corso per accertare tutte le responsabilità e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Nel frattempo, il giovane napoletano fermato resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le altre quattro persone denunciate dovranno rispondere delle lesioni causate. La speranza di tutti è che la vittima possa superare il momento critico e che simili episodi non si ripetano più.

IPA