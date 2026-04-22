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È di otto arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Prè di Genova, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un gruppo ritenuto responsabile di una violenta rapina ai danni di due turisti stranieri. L’episodio, avvenuto nella notte del 18 novembre 2025 nel centro storico cittadino, è stato ricostruito grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che, nelle prime ore del mattino, gli agenti hanno eseguito l’arresto di otto persone senza fissa dimora, tra cui cinque cittadini egiziani (uno dei quali irregolare sul territorio) e tre italiani, tutti di età compresa tra i 20 e 40 anni. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova, a seguito di una complessa attività investigativa avviata immediatamente dopo la rapina.

L’aggressione ai turisti stranieri

La notte del 18 novembre 2025, intorno alle 2.00, due turisti, uno statunitense e una colombiana, in visita a Genova durante una crociera, sono stati seguiti in via Gramsci da un gruppo di otto persone. Gli aggressori hanno accerchiato le vittime, separandole e spingendole contro un muro. La donna colombiana è stata colpita al volto, cadendo a terra, e ha subito ulteriori molestie da parte di due dei complici egiziani, riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Anche il cittadino statunitense è stato vittima di violenza, ricevendo calci e pugni su diverse parti del corpo. L’obiettivo del gruppo era sottrarre ai due turisti i loro smartphone e portafogli, riuscendo nell’intento.

La ricostruzione dei fatti e l’identificazione dei responsabili

Le indagini, avviate dalla squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Prè, sono state supportate dalle identificazioni effettuate dalle volanti dell’U.P.G.S.P. e dal coordinamento della Procura della Repubblica. Un ruolo determinante è stato svolto dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e nelle vie limitrofe, in particolare dal circuito “Città Sicura”, che ha permesso di ricostruire il percorso delle vittime e degli aggressori prima e dopo la rapina.

Per attribuire un’identità ai volti ripresi dalle telecamere, gli investigatori hanno incrociato i dati raccolti con le informazioni presenti nelle banche dati e con le evidenze d’ufficio. È emerso che i responsabili erano noti frequentatori della zona, alcuni già conosciuti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio, nonché consumatori di sostanze stupefacenti e senza fissa dimora.

L’arresto dei sospettati e la diffusione territoriale

Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Prè hanno rintracciato due cittadini italiani nelle vie del centro storico di Genova, dove erano soliti stazionare. Tre cittadini egiziani sono stati individuati nel quartiere di Coronata. Gli altri due cittadini egiziani sono stati localizzati a Monfalcone (GO) e nei pressi di Rivarolo Canavese (TO), dove si erano trasferiti nel frattempo. Un’ulteriore donna italiana, destinataria della misura cautelare, è stata rintracciata nei pressi di Marciana (LI) dal personale del Commissariato di Portoferraio (Isola d’Elba).

Al termine delle procedure di rito, tutti gli arrestati sono stati associati presso le più vicine Case Circondariali, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA