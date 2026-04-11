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Quattro minorenni sono stati denunciati per rapina aggravata in seguito a un violento episodio avvenuto nel centro di Parma nella notte del 22 febbraio. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di giovani ha aggredito due coetanei dopo aver tentato di estorcere denaro e sigarette. Le indagini hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili, deferiti in stato di libertà.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto intorno alle 1.50 della notte, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. L’allarme riguardava una aggressione particolarmente violenta verificatasi nel cuore della città, precisamente in Borgo Antini.

Secondo quanto emerso dalle indagini, un gruppo inizialmente formato da sei giovani ha avvicinato quattro ragazzi che stavano transitando nella zona, chiedendo insistentemente denaro e sigarette. Al rifiuto delle vittime, il “branco” si è allontanato, salvo poi tornare poco dopo insieme ad altri soggetti, raggiungendo un totale di circa quindici individui.

L’aggressione e la fuga

Nel corso dell’episodio, le due ragazze del gruppo sono riuscite a trovare riparo all’interno di un portone, mentre i due giovani sono stati presi di mira dagli aggressori. Uno degli assalitori ha stretto il collo di una delle vittime con un braccio, colpendolo al volto con uno schiaffo, mentre un altro lo ha colpito con una bottiglia piena d’acqua. Contemporaneamente, circa sei ragazzi hanno accerchiato l’altro giovane, colpendolo ripetutamente con calci e pugni.

Durante la aggressione, uno dei malviventi si è impossessato del telefono cellulare di una delle vittime, mentre un altro ha sottratto una sigaretta elettronica. Subito dopo, l’intero gruppo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini della Polizia

Le successive attività investigative, condotte dalla Squadra Mobile della Questura, hanno permesso di ricostruire l’accaduto grazie anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Fondamentale si è rivelato anche il riconoscimento fotografico effettuato da una delle vittime il 28 febbraio.

Grazie a questi elementi, gli investigatori sono riusciti a individuare quattro soggetti ritenuti coinvolti nei fatti. I giovani sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di rapina aggravata in concorso.

Chi sono i presunti responsabili

I quattro denunciati sono tutti minorenni, di 15 e 16 anni. Tra loro figura un cittadino di origine albanese e tre ragazzi di seconda generazione, già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici.

L’appello della Polizia

La Polizia di Stato della Questura di Parma, alla luce dei risultati ottenuti nelle recenti operazioni di Polizia Giudiziaria contro minori autori di rapine, furti e aggressioni ai danni di coetanei, invita chiunque sia vittima di tali reati a denunciare tempestivamente alle Forze dell’Ordine. Solo così, sottolineano gli investigatori, è possibile procedere all’identificazione e al perseguimento dei responsabili.

IPA