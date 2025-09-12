Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Rapina violenta ai danni di un orafo a Perugia. Nel quartiere Ferro di Cavallo un commerciante è stato aggredito e derubato da tre uomini mentre rientrava da Arezzo. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima è stata avvicinata da due individui travisati che, fingendosi poliziotti, lo hanno costretto a scendere dall’auto e lo hanno colpito per sottrargli gioielli e documenti per un valore di 2600 euro.

La dinamica della rapina: finti agenti in azione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la centrale operativa ha ricevuto una chiamata al Numero Unico di Emergenza. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente nel quartiere Ferro di Cavallo, dove era stata segnalata una rapina ai danni di un orafo. La vittima, ascoltata dagli operatori, ha raccontato che stava rientrando da Arezzo, città in cui si era recato per acquistare gioielli e metalli preziosi presso un grossista.

L’aggressione: minacce e violenza per impossessarsi del bottino

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, due uomini con il volto coperto si sono avvicinati alla sua auto e, qualificandosi come appartenenti alle forze dell’ordine, gli hanno intimato di scendere dal veicolo e sdraiarsi a terra. L’orafo, insospettito, si è rifiutato di obbedire. A quel punto, i due malviventi lo hanno costretto con la forza a uscire dall’auto: mentre uno lo colpiva con violenza, l’altro ha utilizzato un martello per sfondare il finestrino del veicolo. Approfittando della situazione, i rapinatori hanno sottratto uno zaino contenente gioielli, metalli preziosi e i documenti personali della vittima, per un valore complessivo di circa 2600 euro.

La fuga dei rapinatori e l’arrivo della Polizia

Terminato il colpo, i due aggressori sono saliti a bordo di un’auto dove li attendeva un terzo complice. I tre uomini si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L’orafo, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi durante l’aggressione, ma ha comunque vissuto attimi di grande paura. Dopo aver subito la rapina, si è recato presso gli uffici della Questura per sporgere denuncia e fornire la propria testimonianza agli investigatori.

Le indagini della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, sono attualmente in corso le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Perugia. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti e identificare i responsabili della rapina e dell’aggressione. Particolare attenzione viene riservata all’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e alle testimonianze raccolte sul posto.

Un modus operandi preoccupante

L’episodio ha destato particolare allarme tra i commercianti e i residenti del quartiere Ferro di Cavallo. Il modus operandi dei malviventi, che si sono finti agenti delle forze dell’ordine per avvicinare la vittima e poi hanno fatto ricorso alla violenza, rappresenta un segnale preoccupante. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto.

La vittima: paura ma nessuna lesione

L’orafo, pur avendo subito un’aggressione fisica e il furto dei suoi beni, non ha riportato ferite gravi. Dopo l’accaduto, ha trovato la forza di recarsi in Questura per formalizzare la denuncia, fornendo agli investigatori tutti gli elementi utili per le indagini. Il valore della refurtiva, stimato in circa 2600 euro, rappresenta un duro colpo per il commerciante, che aveva appena concluso un acquisto presso un grossista di Arezzo.

Appello delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato rinnova l’invito a tutti i cittadini a diffidare di chi si qualifica come appartenente alle forze dell’ordine senza mostrare un tesserino di riconoscimento e a non esitare a contattare il Numero Unico di Emergenza in caso di dubbi o situazioni sospette. Le indagini proseguono senza sosta per assicurare alla giustizia i responsabili della rapina e dell’aggressione avvenute nel quartiere Ferro di Cavallo di Perugia.

IPA