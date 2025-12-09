Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e cinque denunce in seguito a una violenta rissa scoppiata nel pomeriggio dell’8 dicembre presso la Villa Comunale di Mesagne. Un giovane egiziano è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e rissa aggravata, mentre un altro ragazzo, anch’egli egiziano, è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di ricostruire l’accaduto e identificare tutti i partecipanti.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 8 dicembre, all’interno della Villa Comunale della cosiddetta “cittadina messapica”. Gli agenti della Volante del Commissariato P.S. di Mesagne sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto la segnalazione di una rissa tra giovani.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la rissa ha coinvolto sei giovani, tra cui due cittadini egiziani regolari sul territorio nazionale. Durante la colluttazione, uno dei ragazzi, di circa venti anni, ha riportato ferite tali da rendere necessario il suo immediato trasferimento all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Le indagini, avviate subito dopo l’accaduto dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, hanno permesso di ricostruire le fasi salienti dello scontro e di identificare tutti i partecipanti.

L’arresto e le denunce

Grazie agli elementi raccolti sul posto, la Polizia ha proceduto all’arresto di un giovane egiziano di ventidue anni, colto in “quasi flagranza” del reato di tentato omicidio e rissa aggravata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, il ragazzo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale della città. Gli altri cinque giovani coinvolti nella rissa sono stati identificati e denunciati in stato di libertà.

IPA