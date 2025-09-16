Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dieci persone denunciate per rissa aggravata a Carini. Secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine, l’intervento dei militari si è reso necessario dopo una segnalazione al 112 NUE, che ha portato alla scoperta di una lite degenerata tra due famiglie a causa della musica ad alto volume proveniente da una delle abitazioni di via Capulone. Nella colluttazione sono rimasti feriti un ragazzo di 22 anni e suo padre, 61enne, entrambi soccorsi e trasportati in ospedale. Le indagini sono in corso e la posizione degli indagati sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria.

La fonte della notizia e i dettagli dell’intervento

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Capulone, nel comune di Carini. I militari della Sezione Radiomobile di Carini, con il supporto della Stazione di Terrasini, sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza al 112 NUE. La segnalazione riguardava una situazione di tensione tra due nuclei familiari residenti nella stessa strada, scaturita a causa della musica ad alto volume proveniente da una delle abitazioni.

La dinamica della rissa e le persone coinvolte

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la discussione tra le famiglie è rapidamente degenerata in una rissa violenta. In totale, dieci persone, di età compresa tra 19 e 61 anni, sono state identificate e denunciate per rissa aggravata. Durante la colluttazione, un giovane di 22 anni ha riportato ferite da arma da taglio al torace e agli avambracci, mentre il padre, di 61 anni, ha subito ematomi e graffi al volto.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Entrambi i feriti sono stati inizialmente visitati presso la guardia medica di Carini, dove sono state riscontrate le lesioni riportate durante la rissa. Il ragazzo di 22 anni ha ricevuto una prognosi di 10 giorni per le ferite da arma da taglio, mentre il padre ha avuto una prognosi di 7 giorni per gli ematomi e i graffi al volto. Successivamente, i due sono stati trasferiti all’ospedale di Partinico per ulteriori accertamenti e cure.

Le indagini e la posizione degli indagati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le dieci persone coinvolte sono state denunciate per rissa aggravata. Tuttavia, è stato sottolineato che, allo stato attuale, gli indagati sono solamente indiziati di delitto, seppur gravemente. La loro posizione sarà vagliata dall’Autorità Giudiziaria durante l’iter processuale e potrà essere definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in conformità con il principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Il contesto e le reazioni della comunità

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti di Carini, che hanno assistito a una violenta rissa scoppiata per motivi apparentemente futili. La presenza tempestiva delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi e ha permesso di riportare la calma nel quartiere. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla convivenza tra vicini e sulla necessità di prevenire episodi di violenza domestica e tra famiglie.

Le procedure seguite dalle forze dell’ordine

I militari della Sezione Radiomobile di Carini e della Stazione di Terrasini hanno agito secondo le procedure previste in caso di rissa e lesioni. Dopo aver separato i contendenti, hanno identificato tutti i partecipanti e raccolto le testimonianze dei presenti. Le indagini proseguiranno per chiarire le responsabilità individuali e accertare eventuali ulteriori reati commessi durante la colluttazione.

Il ruolo della musica alta nella vicenda

La causa scatenante della rissa è stata individuata nella musica ad alto volume proveniente da una delle due abitazioni coinvolte. Questo elemento ha generato tensioni tra le famiglie, sfociate poi in una violenta lite. Episodi simili, legati a disturbi della quiete pubblica, sono purtroppo frequenti e spesso sfociano in situazioni di conflitto che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine.

Le conseguenze legali e il principio di presunzione di innocenza

Le dieci persone denunciate dovranno ora affrontare il procedimento giudiziario per rissa aggravata. Come ricordato dalle autorità, la loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria e potrà essere definita solo con una sentenza definitiva. Fino ad allora, vige il principio della presunzione di innocenza, a tutela dei diritti degli indagati.

Il bilancio dell’episodio e le prospettive future

L’episodio di via Capulone rappresenta un grave fatto di cronaca che ha coinvolto dieci persone e ha causato il ferimento di due membri della stessa famiglia. Le forze dell’ordine hanno agito con tempestività, riuscendo a evitare conseguenze più gravi. La comunità di Carini resta scossa dall’accaduto e si interroga sulle cause profonde di tali episodi di violenza tra vicini.

