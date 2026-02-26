Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fanno scalpore i 121 ultras del Verona denunciati per rissa e scontri avvenuti prima della partita tra il Pisa e i gialloblù lo scorso 18 ottobre. Gli episodi di violenza sono stati ricostruiti grazie alle indagini della Digos, che ha identificato i responsabili e avviato le procedure per i provvedimenti Daspo. I fatti sono stati resi noti dalla Polizia di Stato.

Le indagini della Digos e l’identificazione dei responsabili

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Digos ha svolto un’attenta attività investigativa, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i filmati della Polizia Scientifica. Questo lavoro ha permesso di ricostruire con precisione le condotte dei tifosi scaligeri coinvolti negli scontri con i supporter pisani in via Piave, subito prima dell’incontro calcistico del 18 ottobre. Gli agenti hanno fermato e identificato i partecipanti poco dopo la violenta rissa, consentendo così di deferire all’Autorità Giudiziaria 121 ultras del Verona.

Provvedimenti Daspo e prosecuzione delle indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Pisa ha avviato l’istruttoria per l’adozione dei provvedimenti Daspo nei confronti di tutti i soggetti segnalati alla Procura. Questa fase rappresenta la seconda parte delle indagini sugli scontri avvenuti quel giorno, che avevano già portato all’arresto in differita di cinque ultras veronesi e alle perquisizioni nei confronti di quattro tifosi pisani appartenenti ai gruppi organizzati della Curva Nord. Anche questi ultimi sono stati identificati, denunciati e destinatari di Daspo per la loro partecipazione attiva alle contese violente.

Altri episodi di violenza e violazioni durante la stagione

Nel corso della stagione in corso, la Digos ha continuato a monitorare e intervenire su numerosi episodi di turbative e violazioni delle norme di sicurezza durante le partite del Pisa. Tra i casi più rilevanti, si segnalano la denuncia di due tifosi fiorentini e un supporter pisano per reciproci lanci di oggetti metallici durante il derby Pisa-Fiorentina del 28 settembre 2025. In occasione di Pisa-Inter del 30 novembre, un tifoso del Pisa è stato sorpreso nella Curva Nord nonostante fosse destinatario di Daspo in corso, riuscendo a entrare con il biglietto di un altro soggetto. Infine, durante Pisa-Sassuolo del 31 gennaio, un tifoso nerazzurro è stato segnalato per aver acceso un fumogeno all’interno dell’impianto.

Collaborazione tra istituzioni e società sportive

Come sottolineato dalla Questura di Pisa, nell’ottica di una stretta collaborazione tra le istituzioni coinvolte nel sistema “calcio” e in attuazione del protocollo d’intesa del 2017 tra Ministeri dell’Interno e dello Sport, CONI, FIGC e le varie Leghe calcistiche, è stato segnalato alla società Pisa Sporting Club un elenco di soggetti responsabili della violazione delle regole di condotta previste dal Codice di “gradimento” emesso dalla stessa società.

Presunzione di innocenza e diritti degli indagati

La Polizia di Stato ricorda che, in base agli articoli 27 della Costituzione, 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, è garantita la presunzione di innocenza per tutte le persone sottoposte a indagini preliminari. Gli indagati avranno la possibilità di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati contestati.

IPA