Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti il bilancio di una violenta rissa scoppiata in un centro di accoglienza a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), dove alcuni ospiti sono stati fermati dalla Polizia di Stato per aver preso parte a una colluttazione degenerata da reciproche accuse di furto. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente dopo una segnalazione, sequestrando armi improprie e assicurando i responsabili agli arresti domiciliari.

Le cause della lite e l’escalation della violenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a una rissa in corso tra numerosi ospiti di un centro di accoglienza situato a Barcellona Pozzo di Gotto. Gli operatori della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono giunti rapidamente sul posto, trovando diversi cittadini extracomunitari coinvolti in una violenta colluttazione. Alcuni dei partecipanti presentavano lesioni evidenti, segno della gravità dello scontro.

Dalle prime indagini è emerso che la lite sarebbe nata da reciproche accuse di furto di denaro e di un telefono cellulare. Le tensioni sono rapidamente aumentate, coinvolgendo un numero crescente di persone, alcune delle quali rimaste al momento non identificate. Alcuni dei partecipanti si sarebbero armati di bastoni, aggravando ulteriormente la situazione e mettendo a rischio l’incolumità degli altri ospiti e degli operatori intervenuti.

Sequestri e rischi per la pubblica sicurezza

Nel corso dell’intervento e dei successivi controlli, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato quattro bastoni – due in legno e due in alluminio – alcuni dei quali presentavano tracce di sangue. È stato inoltre sequestrato un ventilatore, che era stato lanciato in strada durante la rissa, creando una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità.

Due dei soggetti coinvolti sono stati trasportati presso il locale Pronto Soccorso, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Un altro cittadino straniero, invece, ha rifiutato le cure mediche offerte dal personale sanitario.

Arresti e provvedimenti giudiziari

Considerata la flagranza del reato ai sensi dell’articolo 588, comma 2, del Codice Penale, i soggetti coinvolti sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per le procedure di rito. Il Sostituto Procuratore di turno, informato dell’accaduto, ha disposto l’arresto dei cinque soggetti in regime di arresti domiciliari presso la stessa casa di accoglienza, in attesa del rito direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. I difensori di fiducia sono stati tempestivamente informati dell’avvenuto arresto.

IPA