Due rapine a mano armata sono state compiute nel giro di poche ore nella zona 167 di Barletta. Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo essere stato identificato come presunto responsabile dei colpi. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’uomo è stato fermato e parte della refurtiva è stata recuperata. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Trani, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto del presunto rapinatore è stata il risultato di una tempestiva attività investigativa. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno agito rapidamente dopo che due rapine sono state segnalate nella stessa giornata in due diversi esercizi commerciali della zona 167 della città.

La prima rapina: minacce e fuga in bicicletta

Il primo episodio si è verificato intorno alle 11:45 in via dei Pini. Un uomo, armato di pistola e con il volto coperto da un casco, ha fatto irruzione in un negozio. Dopo aver minacciato la cassiera, l’ha costretta a consegnare l’incasso. Subito dopo, il malvivente si è dato alla fuga utilizzando una bicicletta. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno ricostruito il percorso di fuga e sono riusciti a rinvenire alcuni indumenti che il rapinatore aveva indossato durante l’azione.

Il secondo colpo: modalità simili e arma abbandonata

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:50, si è verificato un secondo episodio con modalità analoghe. Questa volta, l’uomo ha agito travisando il volto con una calza e ha minacciato il personale di un altro esercizio commerciale, riuscendo a impossessarsi del denaro presente in cassa. Durante la fuga, ha abbandonato sul posto l’arma utilizzata, che secondo i primi rilievi tecnici sembrava essere un congegno lancia-razzi, ma con caratteristiche visive simili a quelle di un’arma da fuoco.

L’identificazione e il fermo del sospettato

Le indagini, già in fase avanzata, hanno permesso agli investigatori di identificare e rintracciare il presunto autore delle rapine in poche ore. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. In suo possesso è stata trovata parte della refurtiva, mentre ulteriori perquisizioni hanno portato al recupero del casco, degli abiti utilizzati e della bicicletta impiegata per la fuga.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Il Pubblico Ministero ha disposto che il sospettato fosse associato presso la Casa Circondariale di Trani. Il Tribunale di Trani ha successivamente convalidato l’arresto in quasi flagranza e ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di applicare la misura della custodia cautelare in carcere. Si precisa che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che l’indagato non può essere considerato colpevole fino a quando la responsabilità non sarà stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.

L’operazione condotta a Barletta rappresenta un esempio di efficienza investigativa e di collaborazione tra le istituzioni. L’arresto del presunto autore delle due rapine ha permesso di restituire un senso di sicurezza alla comunità locale, anche se resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi di criminalità nella zona.

IPA