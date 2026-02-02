Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Brescia. Un uomo di 50 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver minacciato di morte la madre e la sorella con una pistola, agendo in evidente stato di ubriachezza. L’intervento è stato richiesto tramite il numero di emergenza e ha portato al sequestro di armi e munizioni. Il provvedimento di ammonimento è stato emesso dal Questore della Provincia, Paolo Sartori, per prevenire ulteriori atti persecutori.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alcuni giorni fa nel centro cittadino di Brescia. Gli agenti della Squadra Volante della Questura e del Commissariato “Carmine” sono intervenuti d’urgenza in seguito a una richiesta di aiuto per una violenta lite domestica in corso. Secondo quanto riferito dalle vittime, la madre e la sorella dell’aggressore, l’uomo le aveva minacciate di morte puntando loro una pistola alla testa.

La segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa tramite il numero di emergenza “112 NUE”. Le donne, in preda al panico, hanno raccontato agli agenti di essere state aggredite e minacciate di morte con un’arma da fuoco. L’uomo, descritto come in uno stato di aggressività incontrollabile, stava lasciando l’appartamento con la pistola ancora in mano. Immediatamente, la Centrale Operativa ha diramato l’allarme a tutte le pattuglie presenti sul territorio urbano, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore.

L’arresto e la perquisizione

Gli agenti sono riusciti a intercettare l’uomo poco distante dal condominio. Alla vista della Polizia, il soggetto ha estratto la pistola e l’ha puntata contro i poliziotti, urlando minacce di morte e tentando la fuga verso i garage condominiali. Le pattuglie hanno circondato l’area e, dopo una breve colluttazione, sono riuscite a bloccarlo e disarmarlo. L’arma si è rivelata essere una pistola a gas priva di tappo rosso, molto simile a una “Beretta PX4 Storm”.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha dato esito positivo: sono stati trovati 1 scatola di proiettili di piombo calibro 4.5, 10 capsule di ricarica CO2 e 1 machete di 57 cm con una lama di 45 cm. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Le testimonianze delle vittime

Le due donne hanno raccontato agli agenti di vivere da tempo in una situazione di profondo disagio a causa della convivenza forzata con il familiare, che le sottoponeva a aggressioni quotidiane, sia verbali che fisiche. Hanno dichiarato di temere concretamente per la propria incolumità. Nell’ultimo episodio, l’uomo, rientrato a casa in evidente stato di ubriachezza, ha estratto la pistola e l’ha puntata contro di loro. Nel tentativo di disarmarlo, sono state violentemente aggredite, spintonate, percosse e afferrate per il collo.

I precedenti dell’aggressore e le misure adottate

L’uomo, un 50enne bresciano con numerosi precedenti penali e di polizia, anche per maltrattamenti in famiglia, è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. È stato trasferito presso la Casa Circondariale di Brescia a disposizione della Procura della Repubblica.

In considerazione della gravità dei fatti e dei precedenti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione personale dell’ammonimento. Questo provvedimento, previsto per chi commette atti persecutori o di violenza domestica, include anche l’invito a partecipare a un programma di riabilitazione, con l’obiettivo di far comprendere il disvalore dei comportamenti violenti e vessatori.

