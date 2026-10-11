Terrore a Carrara per un rapina in una gioielleria, il titolare colpito alla testa dai malviventi poi fuggiti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una rapina violenta è stata messa a segno sabato sera in una gioielleria di Avenza, frazione di Carrara, in provincia di Massa-Carrara. Due uomini incappucciati avrebbero aggredito il titolare, colpendolo ripetutamente alla testa con una pistola, prima di impossessarsi della refurtiva e fuggire. Durante la fuga, i malviventi avrebbero anche minacciato un passante che si trovava nelle vicinanze con il telefono in mano.

Rapina in gioielleria, titolare colpito alla testa

L’episodio si è verificato nella serata di sabato, verso le 19:30, all’interno della gioielleria Buoncristiani, in via Covetta, ad Avenza, frazione di Carrara.

Secondo quanto riportato da La Nazione e la Repubblica, due rapinatori con il volto coperto sono entrati in azione riuscendo a portare a termine il colpo e ad allontanarsi con il bottino.

Come riporta Il Mattino, uno dei malviventi avrebbe suonato alla porta dell’esercizio commerciale, fingendosi una donna anziana. Due complici sono intervenuto quando il titolare, un 74enne che era solo in quel momento, ha aperto.

Durante la rapina, il titolare dell’attività sarebbe stato colpito più volte alla testa con una pistola, riportando delle ferite.

Non è ancora stato chiarito se l’oggetto utilizzato dagli aggressori fosse un’arma vera oppure una replica giocattolo. La natura della pistola rappresenta uno degli elementi ancora da accertare nell’ambito della ricostruzione dei fatti.

Minacciato un passante durante la fuga

La situazione sarebbe degenerata ulteriormente quando i due uomini sono usciti dalla gioielleria. Poco distante dall’esercizio commerciale si trovava infatti un passante con un telefono in mano, che sarebbe stato avvicinato e minacciato dai rapinatori.

Secondo le prime ricostruzioni, i due potrebbero aver temuto che l’uomo li stesse riprendendo con il cellulare oppure che fosse intenzionato a contattare le forze dell’ordine.

Per questo motivo gli avrebbero puntato contro la pistola, con l’obiettivo di intimidirlo, prima di allontanarsi definitivamente con la refurtiva.

L’episodio ha suscitato forte apprensione tra commercianti, clienti e passanti presenti nella zona. La violenza dell’aggressione al gioielliere e la minaccia rivolta all’uomo all’esterno dell’attività hanno contribuito ad alimentare la paura tra le persone che si trovavano nelle vicinanze.

Le indagini dei carabinieri

Sulla rapina sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire le diverse fasi dell’accaduto e a individuare i responsabili.

Come riferito da La Nazione e la Repubblica, gli investigatori stanno acquisendo i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali vicini, nella speranza di ottenere elementi utili per identificare i due uomini e ricostruirne gli spostamenti durante la fuga.

Restano da chiarire diversi aspetti della vicenda, tra cui l’esatta dinamica dell’aggressione, la natura dell’arma utilizzata e il valore dei gioielli sottratti.

Gli accertamenti dovranno inoltre consentire di definire con maggiore precisione quanto accaduto all’esterno della gioielleria e le circostanze che hanno portato alla minaccia del passante.

Le indagini proseguono dunque per fare piena luce sulla rapina e risalire all’identità dei due responsabili, che dopo il colpo sono riusciti a far perdere le proprie tracce.