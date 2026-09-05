Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 2 arresti il bilancio di un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri a Cerignola, dove due italiani sono stati fermati per una rapina aggravata in una tabaccheria. L’azione, avvenuta durante le ore di maggiore affluenza, è stata condotta con l’uso di un fucile da caccia per minacciare il titolare e impossessarsi di 1000 euro in contanti.

Operazione coordinata tra Polizia e Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Foggia e i Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di 2 indagati. I soggetti, italiani di 37 anni e 33 anni, sono ritenuti responsabili di aver compiuto una rapina aggravata ai danni di una nota tabaccheria situata in Corso Aldo Moro.

La dinamica della rapina

L’episodio si è verificato nella mattina del 26 giugno, in un momento di particolare affluenza all’interno dell’esercizio commerciale. I due arrestati, entrambi con il volto coperto, hanno fatto irruzione nella tabaccheria armati di un fucile da caccia. Sotto la minaccia dell’arma, hanno costretto il titolare a consegnare il denaro presente nel registratore di cassa, pari a circa 1000 euro. Dopo il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di una motocicletta, percorrendo le vie del centro cittadino.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Le indagini sono state avviate immediatamente grazie alla stretta collaborazione tra Polizia di Stato e Carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia private che comunali, riuscendo così a ricostruire con precisione il percorso seguito dagli indagati prima e dopo la rapina. Un elemento chiave per l’identificazione è stata la motocicletta utilizzata per la fuga, riconoscibile per alcune caratteristiche peculiari. Grazie a questi riscontri, gli inquirenti hanno potuto attribuire con certezza la responsabilità ai due italiani coinvolti.

Al termine delle indagini preliminari, i due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Foggia, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA