Furto con rapina aggravata e lesioni personali sono le accuse a carico di due cittadini moldavi arrestati dalla Polizia di Stato a Modena. L’operazione è stata condotta il 14 agosto dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei sospettati. I fatti contestati risalgono al 13 maggio e al giorno successivo, quando due distinti episodi criminosi sono stati registrati rispettivamente a Modena e a Carpi. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le vittime sarebbero state adescate tramite un sito di incontri online e successivamente aggredite nelle proprie abitazioni.

Le indagini e l’arresto dei sospettati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la complessa attività investigativa è stata portata avanti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi e dalla Squadra Mobile di Modena. Gli investigatori hanno ricostruito nei dettagli la dinamica dei due episodi, avvenuti a distanza di un giorno l’uno dall’altro. Gli indagati, due uomini di 28 anni e 24 anni, sono stati individuati come presunti responsabili dei gravi fatti contestati.

Il modus operandi: adescamento online e aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due cittadini moldavi avrebbero utilizzato un sito di incontri online per entrare in contatto con le vittime. Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia, si sarebbero fatti invitare nelle abitazioni delle persone adescate. Una volta all’interno, i sospettati avrebbero messo in atto una vera e propria rapina, colpendo e minacciando le vittime con l’uso di coltelli. In seguito, le avrebbero costrette a consegnare denaro contante e oggetti di valore, prima di darsi alla fuga.

Gli episodi criminosi tra Modena e Carpi

I due episodi che hanno dato il via alle indagini si sono verificati rispettivamente il 13 maggio a Modena e il 14 maggio a Carpi. In entrambe le occasioni, le vittime hanno riportato lesioni personali a seguito delle aggressioni subite. Gli agenti, grazie a una minuziosa attività investigativa, sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due cittadini moldavi. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita il 14 agosto, a distanza di circa tre mesi dai fatti contestati.

L’operazione della Polizia di Stato

L’operazione che ha portato all’arresto dei due sospettati è stata il risultato di una stretta collaborazione tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi e la Squadra Mobile di Modena. Gli agenti hanno lavorato senza sosta per ricostruire la sequenza degli eventi e identificare i responsabili. Grazie all’analisi dei dati raccolti e alle testimonianze delle vittime, è stato possibile emettere l’ordinanza di custodia cautelare in tempi rapidi.

La presunzione di innocenza

Le autorità hanno sottolineato che, nonostante i gravi indizi raccolti a carico dei due cittadini moldavi, gli indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a una eventuale sentenza di condanna definitiva. Il procedimento giudiziario è ancora in corso e spetterà al Tribunale di Modena stabilire le responsabilità dei soggetti coinvolti.

