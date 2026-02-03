Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nove arresti, questo il risultato di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Palermo che ha portato alla luce una serie di estorsioni, rapine aggravate, danneggiamenti e violenza privata ai danni di commercianti nel quartiere Michelangelo-Borgo nuovo. Gli indagati sono accusati di aver instaurato un clima di terrore tra i titolari e i dipendenti di diversi esercizi commerciali, costringendo alcuni di loro persino alle dimissioni.

Il terrore tra i commercianti di Palermo

L’operazione è scattata grazie alle denunce presentate dal titolare di uno degli esercizi commerciali colpiti. Gli agenti hanno ricostruito una situazione di vera e propria emergenza nel quartiere, dove gli arrestati avrebbero messo in atto continue aggressioni e danneggiamenti ai locali pretendendo dai proprietari ogni bene disponibile al momento.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe agito in concorso tra loro e a vario titolo imponendo la propria presenza con atti intimidatori e violenti. Le vittime, titolari e dipendenti di diversi negozi, sarebbero state costrette a vivere in uno stato di costante paura tanto che in alcuni casi si sono viste costrette a lasciare il lavoro.

Le tecniche investigative

Gli investigatori hanno fatto ricorso a diversi strumenti per ricostruire il quadro accusatorio: dall’analisi dei tabulati telefonici alle intercettazioni ambientali, passando per le immagini di videosorveglianza e le numerose testimonianze raccolte.

Questo lavoro ha permesso di delineare con precisione le responsabilità dei soggetti coinvolti e di raccogliere elementi sufficienti per procedere con le misure cautelari.

Le misure cautelari

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per otto degli indagati, mentre per un altro è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

L’operazione rappresenta un duro colpo per chi, nel quartiere Michelangelo-Borgo nuovo, aveva imposto la propria legge attraverso la violenza e la prevaricazione.

Il ruolo delle vittime e l’importanza delle denunce

Determinante per l’avvio delle indagini è stata la scelta di uno dei commercianti di denunciare quanto stava accadendo.

La collaborazione delle vittime si è rivelata fondamentale per permettere agli investigatori di ricostruire la rete di estorsioni e rapine che aveva messo in ginocchio il quartiere interessato dagli eventi.

IPA