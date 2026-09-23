Terrore a Piazzola sul Brenta, ladri sfondano la porta: studentessa si barrica in camera e li fa arrestare

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Sono stati eseguiti due arresti a Piazzola sul Brenta (Padova), dove una giovane studentessa ha rischiato di essere vittima di furto nella propria abitazione. L’episodio si è verificato quando la ragazza, spaventata dalla presenza di due sconosciuti che stavano tentando di entrare in casa, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. L’azione tempestiva dei militari ha permesso di bloccare i malviventi e mettere in salvo la giovane.

La segnalazione e la paura della studentessa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato con una telefonata concitata da parte di una studentessa 20enne residente a Piazzola sul Brenta. La giovane, in evidente stato di agitazione, ha contattato la Stazione Carabinieri locale riferendo che due uomini sconosciuti stavano cercando di forzare l’ingresso della sua abitazione. Temendo per la propria sicurezza, la ragazza è stata subito rassicurata dal militare di servizio, che l’ha guidata con calma a rifugiarsi al piano superiore e a chiudersi a chiave nella camera da letto, in attesa dell’arrivo della pattuglia.

L’intervento dei Carabinieri

Nel frattempo, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Piazzola sul Brenta è stata inviata con la massima urgenza sul posto. L’arrivo tempestivo dei militari si è rivelato fondamentale: in pochi istanti, i Carabinieri sono giunti presso l’abitazione segnalata, sorprendendo i due malviventi già all’interno dello stabile. Gli uomini, entrambi 30enni di nazionalità italiana e già noti alle forze dell’ordine, erano riusciti a entrare dopo aver sfondato la porta d’ingresso.

I militari hanno immediatamente bloccato i due intrusi al piano superiore della casa, cogliendoli sul fatto mentre rovistavano nei cassetti di una camera da letto alla ricerca di oggetti di valore. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, che consisteva in alcuni profumi cosmetici di valore e una carta Postepay, già sottratti dai malviventi durante il furto in corso.

Conclusioni e approfondimenti

Grazie a questa operazione, la studentessa è rimasta illesa e ha potuto riabbracciare i propri familiari, mentre i due malviventi sono stati assicurati alla giustizia. L’episodio, avvenuto a Piazzola sul Brenta, sottolinea ancora una volta l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette e di affidarsi alle forze dell’ordine per la tutela della sicurezza personale e collettiva.

IPA